Yaz aylarının sonunda güneşin etkisiyle ortaya çıkan cilt lekeleri, çok kısa sürede oluşmasına karşın temizlenmeleri için aylarca süren tedavilere ihtiyaç duyulabiliyor.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, güneşin birçok faydasının yanı sıra zararlı yönlerinin de bulunduğunu, bu etkilerin özellikle de kendisini yaz aylarında hissettirdiğini belirtti.
Güneşten korunmayanlarda güneşin özellikle yaz aylarında yüzde, gövdede, kollarda ve vücudun değişik yerlerinde açık ve koyu kahverengi tonlarda cilt lekelerine neden olduğuna işaret eden Karaca, bu rahatsızlığın oluşumunun kolay ancak tedavisinin uzun sürdüğünü ifade etti.
"Güneş yanığı deri kanseri riskini artırıyor"
Çocukluk dönemindeki güneş yanıklarının ileride gerçekleşecek deri kanseri riskini arttırdığına işaret eden Karaca, sürekli güneşe maruz kalan biriyle ara ara güneşe maruz kalan arasında farklılıklar bulunduğunu bildirdi.
Kısa süreli ancak aşırı güneş ışınlarına maruz kalan birisinde oluşabilecek deri kanseri riskinin sürekli ama sınırlı aralıklarında güneş ışınlarına maruz kalanlardan daha yüksek olduğunu vurgulayan Karaca, "Kısa süreli ancak sürekli güneşe maruz kalan deri kalınlaşıyor, bronzlaşıyor. Deri kendi kendine koruma mekanizmaları geliştiriyor. Fakat kanser gelişimi riski daha az olsa da, uzun süre ışına maruz kalma deride sarkmaya, yaşlanmaya, çeşitli kozmetik problemlere de neden oluyor" diye konuştu.
"Leke gidermenin yolu oluşumunu engellemek"
Güneşin halk arasında "çil" olarak bilinen cilt lekeleri oluşumuna neden olduğuna değinen Karaca, şöyle konuştu:
"Bu lekeler uzun dönemde deri kanseri riski taşıyor. Lekeler güneş hasarının göstergesidir ama mutlaka o deride kansere dönüşecek diye de bir şey yok. Lekeyi gidermenin en kolay yolu oluşumunu engellemektedir. Güneş koruyucu kullanmak veya güneşten korunmak gibi. Leke oluştuysa kişinin genç ya da yaşlı oluşuna, derinin normal rengine, lekenin derinliğine, genişliğine göre çeşitli tedavi yöntemleri vardır.
Cilt lekesi kısa sürede çıkar ama onu ortadan kaldırmak uzun ve zahmetlidir. Lekelerin çeşitli kremlerle tedavisi mümkün. Yeterli cevap alınması için veya etkiyi yorumlamak 3 aya yakın süre tedaviyi kullanmak gerekebilir. Bunlar genellikle tahriş edici tedaviler olduğu için tedavinin de leke yapma riski mevcuttur. Krem tedavisi memnun edici olmazsa peeling dediğimiz soyma metotları uygulanır."
İlaçlar da leke oluşumuna neden olabiliyor
Herkeste cilt lekesinin oluşmayabileceğini, kişilerin kullandığı ilaçların, doğum kontrol haplarının, bazı antibiyotiklerin de yüzde lekenin oluşmasına neden olabileceğinin altını çizen Karaca, "Bazen antibiyotikler, ağrı kesiciler ve çeşitli ilaçlar da güneşe hassasiyeti artırarak kişilerde hem leke, hem güneş yanığı oluşmasına neden olabiliyor. Başka insanlardan ve daha önceki zamanlardan daha fazla ve hızlı güneş yanığı varsa kişinin "Bu neden böyle oldu" diye kendini sorgulaması ve doktora başvurması lazım" şeklinde konuştu. (AA)
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