Yaz sonrası bakımı

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Biten yazın ardından havuz, güneş ve denizin olumsuz etkilerini vücudunuzdan silin!

Kışın cildimiz kuruyor ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Eğer yazın vermiş olduğu hasarları gidermeden kışa girerseniz, vücudunuz ekstra yıpranabilir. Bu konuda Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay'ın bazı önerileri var.

• Cildinize haftada bir ya da iki kez peeling uygulayın. Cildi ölü hücrelerden arındırmak amacıyla yapılan bu peeling işlemi sayesinde alttan sağlıklı deri çıkacak.

• Vücudunuza nem maskesi uygulayın. Yaz tatilinde bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmak, cildin su kaybetmesine ve kurumasına neden olur. Bu da, derinin pul pul dökülmesine yol açar. Cilt yapınıza uygun bir kremle cildinizi özellikle her banyodan sonra nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

• Yaz mevsiminin en sevimsiz hatırası şüphesiz güneş lekeleri. İdeal olansa, güneş lekelerini oluşmadan önlemek. Bunun için güneşten korunmak, kademeli olarak güneşte kalmak, hiçbir zaman aşırı kızaracak şekilde yanmamak gerekir. Ancak yine de oluşan güneş lekelerinin önüne geçemediyseniz, tıbbı tedavi planlayabilirsiniz. Yüzeysel peeling, lazer tedavileri, IPL ve krioterapi deneyebileceklerinizden.