Yaz sonu bakımı için...

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Yaz boyu güneş, deniz ve havuz suyunun etkisiyle yorgun düşen ciltler için bakım zamanı.

Oulivo Yüz ve Vücut Bakımı Serisi kuru ciltlere tepeden tırnağa canlılık ve yenilenme vaat ediyor. Kuru ciltlere özel bakım serisi Oulivo için dünyanın en kaliteli zeytin yağlarından Nyons organik zeytinyağı ile geliştirildi. Yağ asitleri bakımından zengin bu zeytinyağının cildi besleyen, koruyan, canlandıran ve yumuşatan özellikleri serinin bütün ürünlerinde kendini gösteriyor. Ayrıca zeytin yaprağının koruyucu, incir özünün yenileyici, gelincik özünün yumuşatıcı ve balın yatıştırıcı özellikleri de bu seride buluştu. Oulivo yüz kremi, dudak kremi, vücut yağları ve losyonları, duş kremleri ve duş yağları, el ve ayak kremleri ve sabunu ile tepeden tırnağa yoğun bakım Durance’ta.