Yaza hazır mısınız?

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Rixos Royal Spa’da, uzmanlar tarafından farklı tekniklerle uygulanan birçok terapi seçeneğiyle cildinizi ve ruhunuzu rahatlatın.

Rixos Pera İstanbul’un içinde yer alan spa’yla yaza hazırlık yapmaya ne dersiniz?



Şehrin eğlence, kültür ve alışveriş merkezlerinden biri olan Pera’da hizmet veren Rixos Pera, yaza parlayan bir cilt ve rahatlayan bir ruh haliyle girmek isteyenleri bekliyor. Rixos Royal Spa; eğitimli uzman terapistler tarafından farklı tekniklerle uygulanan birçok terapi seçeneğiyle adeta misafirlerini büyülü bir dünyaya çıkarıyor. Sultanın 6 El masajı,

Lavashell masajı, Shiatsu masajı, De Stress masajı ve Kianty vücut eksfoliasyonu ile adres diğer spa’lardan farklılaşıyor.



Altı el birden

Sultanın 6 El masajında; bir armoni içinde iki özel eğitimli uzman tüm vücuttaki kasları yumuşatırken üçüncü uzman, yüz ve baş bölgesindeki özel noktalara basınç uygulayarak rahatlatıyor. 50 dakika süren Sultanın 6 El masajıyla rahatlamanın keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.



Stres ve gerginliğe karşı

Doğal olarak kendi kendine ısınan istiridye kabuklarıyla (Tiger Clam Shells) tüm vücuda uygulanan özel Lavashell masajı ise; tüm bedeni rahatlatarak, stres ve gerginliği yok ediyor. 60 dakika süren, değişik basınç uygulamaları ve teknikleriyle bedendeki tüm ağrıları ortadan kaldırmayı amaçlayan Lavashell masajı aynı zamanda doğal ve mis kokulu

yağlarıyla cildin ihtiyaç duyduğu nemi de karşılıyor.



Dengelenin!

Fiziksel ve vücut enerjisini düzenleyici Doğu terapisi Shiatsu masajı ile, vücuttaki baskı noktaları ve meridyenler vasıtasıyla derin bir rahatlık hissine, denge ve uyuma kavuşuluyor. 60 dakika boyunca süren terapiyle tepeden tırnağa kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz.



Pasif kaslar çalışsın

Vücuttaki tüm pasif kasları ve zayıf dokuları çalıştırma özelliğine sahip De Stress Masajı özel yağlarıyla sizi rahatlatırken vücudun ısınmasını ve dinçleşmesini de sağlıyor. De Stress Masajı isteğe göre 60 dakika ve 90 dakika olarak uygulanıyor.



Cildiniz canlansın

Kianty Vücut Eksfoliasyonu ise; üzüm ve deniz tuzlarının mükemmel karışımı ve aromatik yağlar eşliğinde cildi ölü derilerden arındırıyor. Bebek gibi pürüzsüz ve neme doymuş bir cilde sahip olmak isterseniz 30 dakika süren bu terapiyi mutlaka deneyin.