Cildin yazın da sağlıkla ışıldaması için nem dengesini sağlayan doğru beslenme, günlük bakım gibi koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor.

Tatile çıkmadan önce cildin nem dengesini sağlamak, cildin tatil sonrasında da sağlıklı ve parlak kalmasını sağlıyor. Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, yazın cilt sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlattı.

En büyük problem cildin kuruması

Yazın cilt sağlığı için en önemli sorunların başında cilt kuruluğu geliyor. Güneş ışınları, deniz ve havuzun etkisiyle cilt zamanla kurur, parlaklığını ve tazeliğini kaybeder. Özellikle öğle saatlerinde ya da uzun süre güneşte kalındığında cilt kuruluğu kaçınılmaz hale gelir. Mümkünse yüz, geniş kenarlı şapka ya da gözlüklerle korunmalı. Mutlaka cilt tipine uygun güneş kremi de kullanılmalıdır. Güneş koruma faktörü içeren kremler veya losyonlar dışarı çıkmadan 20 dakika önceden sürülmeli. Etkisini gösterebilmesi için de mutlaka 2-3 saatte bir tekrar sürülmeli. Eğer denize ya da havuza girilmişse güneş kremi mutlaka tazelenmeli. Havanın bulutlu olması halinde de güneş kremi sürülmelidir.

Cildin soyulmaması için ilk gün 50 faktör koruyucu krem

Tatil sonrası cildin fazla soyulmaması için ilk gün mutlaka SPF 50 faktör bir koruyucu krem kullanmak gerekiyor. Yine saat 12.00-16-00 arası güneşte durmamak, 2 saatten fazla güneşte durulacaksa koruyucuyu kremi sürekli yenilemek önemli. Mümkünse ilk gün 2 saatten fazla güneşte kalınmamalı. Daha sonraki günlerde SPF 30 faktör bir krem kullanılabilir. Eğer güneşlenme sürecinde hafif bir acı hissedilmiş ya da güneş yanığı oluşmuşsa uygun bir medikal krem sürülmeli. Hafif bir buz uygulaması da yapılabilir. Temiz bir ince beze sarılmış buz,1’den 10’a kadar sayılarak bölgeye uygulanabilir. Bu uygulama 3-5 tekrar halinde yapılabilir. Ağrı şiddetliyse aspirin tablet almak da faydalı olabilir.

Duş kısa ve ılık suyla olsun

Yazın sıcak günlerinde her gün duş alınabilir. Ancak duşta fazla kalınmazsa ve ılık bir duş tercih edilirse su, şampuan ya da duş jeli cildin koruyucu tabakasına fazla hasar vermez. Suda fazla zaman geçirmek cildin daha fazla kurumasına yol açacağından, duşlar kısa süreli olmalı. Her duş sonrası hafif medikal bir nemlendirici losyon uygulamak da cildi sağlıklı tutar. Yazın ılık hatta hafif soğuk su ile duş almak cilt için daha sağlıklıdır. Sıcak su, hassas cilt yapısını daha da hassaslaştırmakta, yüzeysel damarları daha belirgin hale getirmektedir.

Cilt tipine uygun nemlendirici seçilmeli

Cildin tipi ne olursa olsun herkes nemlendirici sürmeyi alışkanlık hale getirmeli. Çünkü yazın cildin en çok ihtiyacı olan şey nem. Vücut nemlendiricisi kullanırken dikkat edilecek en önemli nokta cilt tipine uygun bir nemlendirici seçmektir. Duştan sonra ya da belirli aralıklarla gün içerisinde mutlaka uygulanmalı. Duş sonrası nemlendirici sürmek cildi rahatlatır ve ihtiyacı olan bakımı sağlar.

Yaz meyveleri cildinizin dostudur

Kusursuz bir cilde sahip olmak için cilt bakım ürünleri kadar tüketilen besinlerin de önemi unutulmamalı. Sağlıklı bir cilt için, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral kaynağı besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Vitamin ve mineraller cildin daha esnek bir yapıda olmasını sağlar ve kırışıklıkların oluşmasını geciktirir. Ayrıca cilt hücrelerinde oluşan tahribatı onarmak için de yardımcıdır. Taze sebze ve meyveler, yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi vücuda aynı zamanda cilde vitamin depolanmasını sağlar. Bunlara destek olarak doktor tavsiyesi ile A,C,E vitaminleri almak yaz döneminde cildin hem güzel hem de sağlıklı görünmesine destek olur.

Su en önemli nem kaynağı

Güneşin cilde kaybettirdiği nemi geri kazandırabilen en önemli şey su içmektir. Yazın vücut olduğundan daha fazla su kaybeder. Su tüketerek bu kaybın telefi edilmemesinden de en çok cilt sağlığı etkilenir. Güneşin meydana getirebileceği hasarı en aza indirmek için günde mutlaka 2-3 litre su içilmeli. Su yerine kahve, çay, kola veya hazır meyve suyu içmek cilde nem kazandırmaz. Su dışında mineral kaynağı soda ya da ayran da içilebilir.

Yazın uygulanan kozmetik uygulamalar

Yaz döneminde cildin sağlıkla parlaması için mezolift uygulamalarından da faydalanılabilir. Mezolift uygulaması ile cildin ihtiyacı olan vitamin ve hyaluronik asit cilde enjekte edilmektedir. Mezolift uygulaması sonrası cildin nem ihtiyacı sağlanır, çok daha parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanılır. Yine Somon DNA enjeksiyonları, antiage ve nem bakımları yaz döneminde güvenle uygulanabilen ve cilde tazelik, parlaklık katan uygulamalardır. Somon DNA uygulaması cildi güçlendirir, yeni hücre oluşumuna fayda sağlar.