Yazın olmazsa olmazları

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En yeni yaz parfümleri, güneşin altın renklerini yansıtan pudralar, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden saçları koruyan saç bakım ürünleri ve güneş korumalı kompakt pudralar, bu ay çantamızın en yakın dostları olmaya aday. Çantanızda bunlara yer açın!

Yaz bakımı

Işıltılı ve pürüzsüz bir cilde kavuşmamızı sağlayan peeling’ler sadece kışın değil yazın da en büyük yardımcımız. Molton Brown’un vücut bakım koleksiyonuna yeni eklediği Fiery Pink Pepper vücut peeling’i bambu sapı parçacıklarıyla cildi ölü hücrelerden arındırıyor. Güçlü bir antioksidan olan pembe biber özleri ise cildinizi çevresel etkilere karşı koruyor.



Parlak bir cilt

Sağlıklı bir cildin en belirgin kanıtı, doğal parlaklığı. Bu gerçekten yola çıkan Lancome, doğal ışıltı veren ilk bronzlaştırıcı pudrasını sundu. Belle De Teint canlı bir cildin doğal parlaklığını yeniden yaratmayı ve ten rengini güzelleştirmeyi amaçlıyor. Antioksidan içeriği sayesinde cildi çevresel etkilere karşı koruyor. Aynı zamanda kayısı yağı sayesinde cildi besliyor.



Evde spa keyfi

Sıcak bir güne başlamadan önce ferahlatan bir duş almak enerji depolamak için iyi fikir. Paraben içermeyen Bliss Greyfurt ve Aloe Özlü Duş Jeli, cildinizi canlandırmaya ve enerji vermeye yardımcı oluyor. Aloe ve E vitamini cildinizi yumuşatıyor, greyfurt özleri ise cildinize canlılık veriyor. Dilerseniz duş jeli olarak kullanın, dilerseniz banyo köpüğü...



Renk meselesi

L’Oreal Paris Color Riche serisi beş yeni rengiyle genişledi. Bu beş farklı renk, dudaklarınızda mat, gösterişli, ipeksi ya da parlak olmak üzere dört farklı etki yaratıyor. Formülü yoğun renk pigmentleri, çiçek özleri ve argan yağı ile zenginleştirilmiş. L’Oreal Paris Makyaj Tasarımcısı Ali Rıza Özdemir, açık tenlilere şeftali, pembe, turuncu, mor tonlarını, esmer tenlilere canlı tonları, buğday tenlilere kırmızı, şeftali ve pembenin koyu tonlarını öneriyor.



Gücünü denizden alıyor

Kerastase, Chronologiste ürünleriyle havyarın canlandırıcı etkisini saçlarınıza taşıyor. Ender bulunan Abyssine molekülünün saç için faydalarından yola çıkan bu bakım serisi, saç derisini canlandırıyor, derinlemesine arındırıyor ve besliyor.



Çarpıcı detaylar

Nars bu yaz turuncu, narçiçeği ve fuşyanın en göz alıcı tonlarıyla kalbimizi çalıyor. Yazın renkli ruhunu narçiçeği oje Shameless Red ile tırnaklarınıza, neon renkli Mezmer lipgloss ile dudaklarınıza taşıyor. Nude göz kalemi doğal görünümünüzü koruyor. Jubilation bronz allığı ise hem ıslak hem kuru kullanabilirsiniz.



Saçlar koruma altında

Yaz iyi güzel de deniz, havuz, aşırı sıcak ve kuru hava saçları mahvediyor. Yaz sonunda matlatmış ve uçları kırık saçlara sahip olmak istemiyorsanız, bu dönem ona mutlaka özen gösterin. Aveda Sun Care After Sun saç maskesi, UVA ve UVB koruyucularıyla güneşin zararlı etkilerine maruz kalan saçı onarırken nemlendiriyor. Serbest radikallere karşı koruyor.



Gülle üzümün flörtü

Güllerin günün ilk saatlerinde ortaya çıkan kokusu, üzüm bağlarının kendine has odunsu notalarıyla birleşti ve ortaya Caudalie’nin yeni parfümü çıktı. Rose de Vigne’in üst notalarında greyfurt, mandalina, bergamot ve limon, orta notasında Mai gülü, Grasse gülü ve Frenk üzümü, alt notasında ise manolya, misk ve amber ağacı var. Meraklısına bir de küçük bilgi verelim; 1 kg Mai gülü elde etmek için 350 çiçeğin elle toplanması gerekiyor.



Sıcak vız gelir

Yaz-kış fondöten kullanmayı seviyorsanız, bu alışkanlığınız kavurucu sıcaklarda kabusa dönüşebilir, ancak Shiseido’nun kompakt fondöteni bu soruna çözüm getiriyor. Hem SPF 30 faktörü sayesinde cildi zararlı ışınlara karşı koruyor hem nemlendiriyor hem de de cildinize sağlıklı bir görüntü veriyor. Yağa, suya ve tere karşı da dayanıklı.



Çok ama çok lezzetli

Victor&Rolf’un yeni parfümü Bonbon şişe tasarımıyla dikkat çekiyor. Tasarımda önce çıkan fiyonk, moda evinin zengin mirasını simgeliyor. Parfümün tepe notalarında mandalina, portakal ve şeftali, orta notalarında portakal çiçeği ve yasemin var. Sedir, guaiak ağacı, sandal ağacı ve amber ise alt notalarını oluşturuyor.