Yedi etkili kış bakımı

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Yedi etki bir arada!

Olay Total Effects’in gözde üyesi Total Effects Nemlendirici Gündüz Kremi, yenilenen teknolojisiyle yedi etkiyi bir arada sunuyor. İçerdiği Niacinamide Vitamin B3, cildi sıkılaştırırken yüzeydeki hücrelerin daha fazla yenilenmesini sağlıyor. Ayrıca ürün, antioksidan yapısı, içinde bulunan E ve C vitaminleri sayesinde cilde zarar veren güneş ışığı, aşırı yorgunluk, sigara ve hava kirliliği gibi dış kaynakların olumsuz etkilerine karşı cildin korunmasına yardımcı oluyor.

Olay Total Effects nemlendirici gündüz kremi, TL 34.90