İster size, ister sevdiklerinize...

Cosmed, farklı ürünlerini bir araya getirdiği güzellik paketlerini, yeni yıla girerken çok avantajlı fiyatlarla sunuyor. İsterseniz güzelliği ile size ilham veren birine hediye edin, isterseniz kendinizi yenileyin... Güvenilir içeriği ve renkli kutuları ile bu paketler, yeni yıla güzellik dolu girmek isteyen her yaştan ve her cinsten sağlıklı bakım isteyenleri bekliyor.

Farklı cilt ve sorunlara yönelik reçeteler hazırlayan Cosmed, paketlerinde en çok tercih edilen ürünlerini bir araya getirdi. Cosmed’in Dökülme Karşıtı Bakım Serisi yılbaşına özel fiyatıyla 159 TL yerine 109 TL, Akne Karşıtı Bakım Serisi 145 TL yerine 89 TL, Sonbahar Bakım Serisi 59 TL ve Tanışma Paketi 100 TL’lik alışverişlerinde 49.90 TL yerine 9.90 TL. Aralık ayı boyunca geçerli olacak avantajlı fiyatlarıyla bu şahane bakım setleri yetkili eczanelerde.









