Yoğun lekeler için...

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Medik8’in yeni ürünü, White Balance Click her tür pigmentasyona karşı etkili bir çözüm sağlıyor.

Medik8’in yeni ürünü, White Balance Click, her tür pigmentasyona karşı etkili bir çözüm sağlıyor .Son derece güçlü leke giderici serum, koyu lekeler, yaşlılık lekeleri, çiller, lekeler, güneş hasarı, düzensiz cilt tonu ve güneş lekelerini minimuma indiriyor. White Balance Click serum, ayrıca gelecekte oluşacak koyu lekeleri önlemeye de yardımcı.Tek yapmanız gereken Medik8 kapak içinde yer alan klik sistemine bastırarak sıvı ile karışmasını sağladıktan sonra hafifce sallamak ve lekeli olan tüm kısımlara sürmek...