Yorgun ciltler için bir öneri

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Yorgun cildin doğal yenilenme sürecini güçlendirmek için L’occitane Laboratuvarı cildin doğal ritmiyle uyumlu bir program geliştirdi.

Bu program, Ölmez Otu esansiyel yağı (Korsika’dan gelen aktif moleküller bakımından zengin Ölmez otundan elde edilir) ile Korsika makilerinin cilt yenileyici aktif içeriklerinin birleşimini içiyor.

Şehir ortamında yaşayan, günlük strese maruz kalan ve çalışan 35 kadın üzerinde yapılan 4 haftalık tüketici testi ile etkililiği ispatlanan Divine Yenilenme Programı, cildi nazikçe soyuyor, nemlendiriyor, besliyor ve hücre yenilenmesini hızlandırıyor. Bu sayede cilt ışıltı ve dolgunluğunu geri kazanırken cildin geneli daha güçlü ve beslenmiş bir görünüme kavuşuyor.