Uriage Depiderm Spf50 Anti-Spots Daytime Care, kahverengi lekelerin yoğunluğunu azaltarak, cilt görünümünü düzeltiyor ve yeni lekelerin oluşumunu engelliyor.

Güneşli günlerde kullanılabilecek dayanıklı bir formülü bulunan Uriage Depiderm Spf50 Anti-Spots Daytime Care, anti UVA-UVB filtresi ile UV ışınlarına karşı bir bariyer oluşturuyor ve yüksek güneş koruması sağlayarak ciltteki koyu renk görünümünün giderilmesine yardımcı oluyor. Gönül rahatlığıyla güneşe çıkmaya olanak sağlayan ürün, her cilt tipine rahatlıkla uygulanabiliyor.



Her sabah yüz, boyun ve ellere ya da koyu lekeler üzerine uygulanabilen ürün aynı zamanda, sigara içimi ile oluşan ciltteki renk bozukluklarına karşı da etkili. Güneşe maruz kalma durumunda geçerli etki alanını da genişleten ürünün, güneşe çıkmadan önce güneş ışığı alacak tüm bölgelere yeterli miktarda uygulanması gerekiyor.