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Yazın etkilerinden yıpranan cildinizi yenilemenize yardımcı olacak öneriler...

• Güneş, deniz ve havuz cildinizi yaz boyu kurutur. Bu nedenle sonbaharda yapılacak ilk şey, cildinize içten ve dıştan su takviyesi yapmak.

• Mevsimsel değişikliklerde cildin dengesi bozulur ve bazı fonksiyonları düzgün çalışmamaya başlar. Örneğin hücre yenilenmesi aynı seviyede olmaz, bu da ciltte mat ve pürüzlü bir görünüme neden olur. Cildinizi düzenli olarak temizlemeli, pürüz ve kalıntılardan arındırmalı ve uygun ürünlerle nemlendirmelisiniz.

• Güneş yanığı, koyu lekeler, çizgiler, kırışıklıklar ve pürüzler güneşten zarar görmüş bir cildin belirtileri... Özellikle hiperpigmentasyon bugün dünyada her dört kadından birinde görülüyor. Lekeleri önlemenin başarılı yolu yaz-kış mevsim ne olursa olsun SPF koruma faktörü içeren ürünler kullanarak korumak. Eğer bu koruma için geç kaldıysanız ve zaten oluşmuş olan lekeleriniz varsa, lekelerin rengini açma özelliğine sahip bakım ve makyaj ürünlerini tercih edin.

• Aşırı ısıya maruz kalmak, gözeneklerin genişlemesine neden olur. Gözeneklerinizin yağ ve kir ile tıkanmasını ve sonrasında sivilce ve siyah nokta gibi sorunların oluşmasını önlemek için gözenek sıkılaştırıcı ürünler kullanın.