Göz altı morlukları, kırışıklıklar ve şişlikler... Zamanın yarattığı hasarları yok edebilmek ve önlemek için geç kalmayın.

Prof. Dr. Reha Yavuzer; göz çevresindeki deri ince olduğu için diğer bölgelere göre daha az kolajen lif içerdiğini söylüyor ve bu nedenle kolajen üretimini artırmaya yönelik ürünleri öneriyor. C vitamini kuvvetli bir antioksidan. Antioksidan ve antienflamatuar destekleyici ürünler kırışıklıkların gelişimini yavaşlatıyor. Bunların başında A, E vitaminleri, yeşil çay ve üzüm çekirdeği geliyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer, göz altı bölgesinde şişlikler, ince kırışıklıklar, morluklar ve elastikiyet kaybının 30’lu yaşlardan itibaren kendini göstermeye başladığını söylüyor. “Göz altındaki torbalanmalar ve morluklar bizi yorgun gösterir. Derimizin en ince olduğu yer göz çevresidir. Derinin elastikiyetinden sorumlu kolajen lifler derinin ince olduğu yerde kalın olduğu yere göre daha az olduğu için de daha kolay gevşeyip, elastikiyet kaybı ile sarkabilir” diyor. Göz altı bakımının inceliklerini ise şöyle anlatıyor...





NEM

Derimizi ne kadar kuru bırakırsak yıpranma süreci o kadar hızlanıyor. Göz çevresinde nemlendirici kullanımı bu nedenle çok önemli. Göz çevresi kremlerindeki hyaluronik asit içeriği deri ve deri altının su tutma yeteneğini de artırıyor. B3 vitamini antioksidan özelliklere sahiptir ve deri altının su kaybını engeller.





GÖZ ÇEVRESİNİN GÜNEŞ HASARINDAN KORUNMASI

Tercih edeceğiniz ürünlerde güneş koruyucularının bulunması UV hasarına direnci az olan bu bölge için çok önemli. Güneş hasarına dayanıklılığı artıran Koenzim Q10 içerikli kremler tercih edilebilir. İnce kırışıklıkların gelişiminde ve güneş lekelerinin artmasında frene basmak için Koenzim Q10 dikkate alınmalı.





HASARLI DERİNİN UZAKLAŞTIRILMASI

Ölü derinin yüzeyden uzaklaştırılması alttan yeni ve daha pürüzsüz bir derinin gelişimi için önemli. Hidroksi asitler özellikle alfa ve beta hidroksi asit içerikli ürünler ölü ve hasarlı üst tabakayı uzaklaştırıp alttan daha düzgün bir deri oluşumunu destekliyor.





GÖZ ALTI MORLUKLARINI AZALTMAK

Göz altı morlukları genetik yapımıza bağlı olarak çok erken yaşlarda da karşımıza çıkabilir. Göz altı bölgesindeki damar yapılarının kuvvetlenmesini sağlayan K vitamini dolaşımında yavaşlama, burada ödeme ve rengin daha da koyu gözükmesine neden olur. Çinko ve bakır içerikli kremler tercih edilebilir.