Banyo küvetinde çay buharıyla gevşemek; faydalı
bitkilerden elde edilen kremlerle vücudumuza masaj yapmak; zihnimizi
boşaltmak için aromaterapi kokuları arasında doğru ve derin nefes almayı
öğrenmek hiç de zor değil!
Zen Terapi, üzerinizdeki yorgunluğu
atmanın, bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatmanın ve yenilenmenin müthiş bir
sırrı adeta. İyileştirici özelliğe sahip doğal bitki özleriyle yapılan
masajdan aromaterapiye, taşlarla yapılan terapiden vücut ve cilt
bakımlarına kadar pek çok güzellik kürü son zamanlarda aşina olduğumuz
wellness merkezlerinin ve SPA'ların içeriğini oluşturuyor. Ancak Zen'in
farkı, Uzakdoğu felsefelerini temel alarak yola çıkması. Zen terapi için
yalnızca sıcak taşlarla masaj yaptırmak ya da aromaterapik bir bakım
yapmak yetmiyor, en iyi faydayı almak için aynı zamanda Zen felsefesine
göre düşünmeyi de öğrenmek gerekiyor. Bu özellikleriyle Zen terapi
giderek daha çok ilgi topluyor. Geçtiğimiz ay İstanbul?da bu felsefeye
uygun bir de wellness merkezi açıldı: City Zen.
Ben de, Metro
City'deki yeni merkezin spa danışmanı ve eğitmeni Ranjeet Kour'dan Zen
bakımın bütün inceliklerini öğrendim. Ayrıca evde uygulayacağınız doğal
kürler almayı da ihmal etmedim.