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Zen bakımı

Zen bakımının bütün ritüellerinden faydalanın!
Banyo küvetinde çay buharıyla gevşemek; faydalı bitkilerden elde edilen kremlerle vücudumuza masaj yapmak; zihnimizi boşaltmak için aromaterapi kokuları arasında doğru ve derin nefes almayı öğrenmek hiç de zor değil!
Zen Terapi, üzerinizdeki yorgunluğu atmanın, bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatmanın ve yenilenmenin müthiş bir sırrı adeta. İyileştirici özelliğe sahip doğal bitki özleriyle yapılan masajdan aromaterapiye, taşlarla yapılan terapiden vücut ve cilt bakımlarına kadar pek çok güzellik kürü son zamanlarda aşina olduğumuz wellness merkezlerinin ve SPA'ların içeriğini oluşturuyor. Ancak Zen'in farkı, Uzakdoğu felsefelerini temel alarak yola çıkması. Zen terapi için yalnızca sıcak taşlarla masaj yaptırmak ya da aromaterapik bir bakım yapmak yetmiyor, en iyi faydayı almak için aynı zamanda Zen felsefesine göre düşünmeyi de öğrenmek gerekiyor. Bu özellikleriyle Zen terapi giderek daha çok ilgi topluyor. Geçtiğimiz ay İstanbul?da bu felsefeye uygun bir de wellness merkezi açıldı: City Zen.
Ben de, Metro City'deki yeni merkezin spa danışmanı ve eğitmeni Ranjeet Kour'dan Zen bakımın bütün inceliklerini öğrendim. Ayrıca evde uygulayacağınız doğal kürler almayı da ihmal etmedim.

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