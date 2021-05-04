Deri elastikiyeti nedir? Cilt elastikiyetini ne sağlar?

Cilt elastikiyet kaybını göz ardı etmeyin

Cildimiz kendini yenilemeye hücrelerden başlar. Yaşlanma ise kendini derinin elastikiyetini kaybetmesi ile belli eder. Yaş alma, genetik ve çevresel faktörler etkisiyle zaman içerisinde cilt canlılığını kaybeder. Canlılık kaybı ise daha geniş anlamda cilt kalınlığı, elastikiyet ve nem kaybıdır. Bu kayıplar cildin kalitesini azaltır. Kalitesi azalan ciltte önlem alınmaması sonucu sarkma, kırışıklık ve matlık problemleri oluşur. Sıklıkla görülen sorunlar ise şunlardır:

Derinin canlı tabakasının incelmesi

Kolajen ve hyalüronik asit miktarının azalması

Elastikiyet kaybı

Renk eşitsizliği

Dayanıklılık azalır



Cilt BakımıCiltte tahriş neden olur? Tahriş olmuş cilde ne iyi gelir?

Elastikiyet kaybının önüne geçmenin en etkili yolu, iyi yaşlanmaktan geçer.

Yaş alma süreci kişinin kendini takip etmesiyle kontrollü bir şekilde gelişebilir. Yaşlanma etkileri kadın erkek fark etmeksizin herkes için can sıkıcı bir durumdur. Hem sağlıklı hem de güzel bir cilt herkesin ortak isteğidir. Yapılması gereken ise uzman hekim kontrolünü aksatmadan cilt tipine uygun ve ihtiyacı olan şekilde nemlendirmektir. Bu sayede elastikiyet kaybı en az seviyede yaşanacak ve cilt kalitesi bozulmayacaktır.

Elastikiyet kaybı ortadan kaldırılabilir

Elastikiyet kaybı ortadan kaldırılabilir. Bunun için çeşitli yöntemler vardır. Ancak bu yöntemler kişinin yaşına, cilt tipine ve ihtiyacına göre uzman hekim tarafından karar verilmelidir. Uygulanacak tedavilerin haricinde kişi beslenme düzenin dengelemeli, düzenli doktor kontrolüne gitmeli, zararlı alışkanlıklarını bırakmalıdır.

Sıklıkla tercih edilen yöntemler:

Lazer ile yüz gençleştirme

Cilt lazer ışınları ile taranır. Tarama sırasında kolajen üretimi desteklenir. Bu işlem sonrası kişi gergin ve canlı bir görünüme kavuşur. Kullanılan özel lazer cildin hem altına hem de üstüne etki eder. Seans süresi yaklaşık 30 dakikadır ve kişinin ihtiyacına göre haftada 1 – 2 seans şeklinde düzenlenebilir. Etkili sonuç için tavsiye edilen ise 6 seans düzenli uygulamadır.

Gençlik aşısı

Aşının içinde bulunan birçok polinükleotid maddesi hücre yapımına ve yenilenmesini destekler. İşlem sırasında küçük iğneler ile cilde etken madde enjekte edilir. Etken madde sayesinde kolajen üretimi tetiklenir ve cilt elastikiyet elde eder. Kişinin ihtiyacına göre belirli aralıkla 5 seans uygulanır. İşlem sonrası kişi gündelik hayatına geri dönebilir.

Mikro iğneleme

Microneedling, dermarolling ya da mikro iğneleme gibi farklı formları olduğu bilinen bu uygulama sayesinde, kolajen indüksiyon tedavisi yapılır. Cilde küçük, steril iğneler ile hızlı ve tekrarlayan bir şekilde minik deliklerin açıldığı bir işlemdir.

Kimyasal peeling

Cildi canlandırmak, gençleştirmek, ve görünüşünü iyileştirmek için bazı kimyasal solüsyonların uygulaması işlemidir. Bu tedavi sırasında, cildin yüzeysel tabakalarının ayrılmasına ve soyulmasına neden olan kimyasal bir asit uygulanır.

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