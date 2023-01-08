Dermatologlar yüzünüzü yıkamakla ilgili 10 efsaneyi çürütüyor

Dermatologlar, yüz yıkamayla ilgili doğru bilinen yanlışları paylaştı... Insider'ın haberine göre yüz yıkamayla ilgili bazı efsaneler şöyle:

Yüzünüzü duşta yıkamamalısınız: Yanlış

Kurul onaylı bir dermatolog olan Shasa Hu, "Bazıları yüzünüzü yıkamanın duş rutininizin bir parçası olmaması gerektiğini düşünse de, dikkatli olduğunuz sürece iyi bir şey olabilir. Yüzünüzü duşta yıkadığınızda, duştan gelen ılık buhar daha derin pul pul dökülmeyi teşvik eder ve gözenekleri açar. Kavurucu sıcak su veya sert sabunlar kullanmadığınız sürece, duşta yüzünüzü yıkamak size zaman kazandırır, su tasarrufu sağlar ve cildinizi dinlenmeye hazırlamak için daha derin bir temizlik sağlar" diyor.

Yüzünüzü her zaman günde iki kez yıkamalısınız: Yanlış

New York City merkezli dermatolog Hadley King yüzünüzü günde iki kez yıkamanızın gerekip gerekmediğinin cilt tipinize ve neyi yıkamanız gerektiğine bağlı olduğunu söyledi. King, kuru veya hassas cilt tiplerini akşamları bir kez temizlemenin iyi olduğunu, ancak yağlı ciltlerin günde en az iki kez temizlemenizi gerektirebileceğini belirtiyor. Ancak terli bir antrenmanı tamamlarsanız veya ağır makyaj yaparsanız , her zaman spor salonundan sonra veya yatmadan önce yüzünüzü yıkamanızı öneriyor.

Yatmadan önce temizlik sadece makyajın değil gün içerisinde cildimizde biriken kirlerin de temizlenmesi için öneriliyor. Bu parçacıklar oksidatif hasara neden olabilir ve kolajenin parçalanmasına ve kırışıklıklara katkıda bulunur . King, "Cildinizde kalıntı bırakan gece cilt ürünleri kullanıyorsanız, muhtemelen sabahları da yüzünüzü temizlemek isteyeceksiniz" dedi.

Ürünleriniz yalnızca kullanımdan sonra yüzünüzde hafif bir yanma veya gerginlik hissederseniz etkilidir: Yanlış

Dermatolog ve klinik cilt bakım markası DERMAdoctor'ın kurucusu Audrey Kunin, konu cilt bakımı olduğunda "Acı yoksa kazanç da yoktur" sözünün geçerli olmadığını söyledi:

"Cilt bakım bileşenleri tarafından cilt yandığında veya tahriş olduğunda, cildin koruyucu asit örtüsünü bozar, bu da daha fazla cilt hassasiyetine ve hatta cilt enfeksiyonuna yol açabilir".

Ancak Hu'ya göre, bazı asitler ve reçeteli retinoidler, cilt buna alışana kadar hafif bir yanma hissi veya soyulma reaksiyonu verebilir.

Hu, "Genel olarak, hücresel döngü aktif bileşen tarafından yeniden dengelendikçe bu semptomlar azalır" dedi.

Cildinizin bir ürüne verdiği tepkinin normal olup olmadığından emin değilseniz, kullanmaya devam etmeden önce bir dermatoloğa başvurun.

Yüzünüzü sabun ve suyla yıkamak rutin olarak yeterli olacaktır: Yanlış

New York City merkezli bir dermatolog olan Rachel Nazarian, "Normal sabun, normal şeyleri temizlemek içindir. Cildiniz normal değildir. Geleneksel sabunlar ciltteki doğal yağı soyar; cildinizin pH'ını bozar, cilt bariyerine zarar verir. Bu da kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Bunun yerine, cildinizi derinlemesine temizleyen ve benzersiz teninize hitap eden nazik bir temizleyici ile yıkayın" diyor.

Temizleme fırçasıyla ovmak, derin bir temizlik elde etmenin en iyi yoludur: Yanlış

Hu'ya göre, popüler inanışın aksine, bir bez veya mekanik cihazlarla ovma, cilt yüzeyindeki yağı veya makyaj polimerlerini aşındırmaz. Insider'a "Zamanla, cildiniz agresif mekanik pul pul dökülmeye daha fazla yağ üreterek yanıt verir, bu da tıkanmaya neden olabilir. Bu genellikle daha sonra bir kısır döngü haline gelir" diyor.

Hu, fırçalamanız gerekiyorsa, yumuşak bir muslin bezi veya nazik, peeling yapan bir temizleyici kullanmanızı tavsiye etti.

Her gün yüzünüzü yıkamadığınız için sivilceleriniz var: Yanlış

King'e göre temiz bir cilt bakımı kesinlikle sivilceleri önlemeye yardımcı olsa da, genetik ve hormonlar gibi başka faktörler de akneye neden olabilir.

"Yağlı bir cildiniz varsa ve akneye yatkınsanız, o zaman evet, yüzünüzü düzenli olarak yıkamazsanız gözenekleriniz daha fazla tıkanabilir ve sivilceler çıkabilir. Fakat özellikle yağlı veya akne eğilimli değilseniz, yüzünüzü her gün yıkamamanın sivilceye neden olma olasılığı çok yüksek değil."

Yüzünüzü kurutmak için bez kullanmamalısınız: Yanlış

Yüzünüzü bir bezle kurutmak yalnızca iki durumda gerçekten sorunlu olabilir: Birincisi, bezin bakteri, maya veya mantar bulaşması ve ikincisi, bez tahrişe neden olacak kadar aşındırıcıysa.

Ancak King, "ovmadan nazikçe kurularsanız" yüzünüzde temiz bir bez kullanmanın genellikle iyi olduğunu söyledi.

Yüzünüzü yıkamadan önce makyajınızı çıkarmanıza gerek yoktur: Yanlış

Bazı insanlar bir temizleyicinin makyajı çıkarabileceğine ve cildi tek seferde temizleyebileceğine inanıyor. Ancak Hu, cilt bakımı rutininizin ilk adımı olarak makyaj temizlemeyi şiddetle tavsiye etti: Gece rutininizin ilk adımı olarak makyajı çıkarmak çok önemlidir.

Yüzünüzü sadece makyaj temizleme mendiliyle "yıkamak" yeterli olacaktır: Yanlış

Nazarian'a göre makyajı çıkarmak gece rutininizin ilk adımı olsa da, özellikle makyaj temizleme mendili kullanıyorsanız tek adım bu olmamalı.

"Temizlik mendilleri, büyük miktarda bakteri, kir ve yağı temizler, ancak aynı zamanda geride bir kalıntı izi bırakır. Bu, potansiyel olarak sivilceye ve özellikle göz kapakları ve kirpiklerin çevresinde enfeksiyonlu bezlere yol açabilir. Uygun yüz temizliği, tamamen temizlemek için su bazlı bir durulama gerektirir."

Yüzünüzü yıkamadan önce ellerinizi yıkamanız gerekmez: Yanlış

Hu'ya göre elleriniz kirli görünmese veya kirli hissetmeseniz bile yüzünüze dokunmadan önce yıkamak her zaman en iyisidir: Çoğu insan klavyelerde ve telefonlarda yazı yazmak veya araba kullanmak için sık sık ellerini kullanır. Bu yüzeylerdeki bakteri ve kimyasallar , özellikle egzamaya eğilimli kişilerde cilt ve göz tahrişine veya enfeksiyona neden olabilir.



