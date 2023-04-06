Dermatologlara göre bu güzellik ürünlerini kullanmayı bırakmalısınız

En sevdiğiniz cilt bakımı fenomenlerinin paylaştığı cilt bakım rutinleri her zaman doğru olmayabilir bu yüzden her gördüğünüzü almanız cildiniz için doğru adım olmayacaktır. Peki o cilt ürünleri neler?

Cilt bakımı uzmanları, cerrahi ve aşılama geçmişi, hamilelik, yara izi ve hiperpigmentasyon geçmişi, mevcut ilaçlar ve çevresel faktörler gibi şeyleri göz önünde bulundurarak hastaları için hangi prosedürlerin uygun olduğuna karar vermek için yılların eğitimine, deneyimine ve uzmanlığına güvenir. Örneğin, güneşte eğlenceli bir plaj tatili planlıyorsanız, dermatoloğunuz kimyasal peelingi atlamanızı önerebilir.

Kesinlikle kaçınılması gereken 5 ürün

1. Mikroiğneli Dermaroller

Microneedle dermarollers, cildi delmek için yüzlerce küçük iğne kullanır, kollajen üretimini uyarır ve serumlarla içerik emilimini artırır. Bir profesyonelin ofisinde düzgün bir şekilde yapıldığında, mikro iğnelemenin hiperpigmentasyonun ve akne izlerinin solmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ancak evde mikroiğneli cihazlar satan çok sayıda güzellik mağazasına rağmen, bu aletler cildiniz için birkaç ince çizgiden çok daha büyük sorunlara neden olabilir. Ohio merkezli bir dermatolog olan Dr. Angela Casey , "Evde mikro iğneleme ile ters gidebilecek pek çok şey var" dedi .“Evdeki cihazlar hiçbir zaman düzgün bir şekilde sterilize edilmiyor ve ardından kişi iğnelerle cildini deliyor. Bu, deriye enfeksiyon bulaştırabilir.” Amatör mikro iğneleme, cilt bakımı uzmanlarının ofislerinde kullanılan aletlerin hassasiyetinden de yoksundur.

2. Gözenek vakumları ve hacamat cihazları

Gözenek vakumları ve çukurlaştırma araçlarının her ikisi de cildi emme ile iyileştirdiğini iddia ediyor. Şirketler, hacamat cihazlarının gözeneklerden kir ve kalıntıları emerek parlak bir cilt oluşturduğunu söylüyor. Garshick, "Gözenek vakumları, birikintilerin bir kısmını geçici olarak ortadan kaldırarak gözeneklerin görünümünü iyileştirebilse de ... siyah noktaların tekrarlanmasını engellemeyecektir" dedi. New York merkezli bir dermatolog olan Dr. Elaine Kung , "Burun şeritleri gibi, zaten gevşemiş siyah noktaların çıkarılmasına yardımcı olur" dedi . "Pore vakumlarının emmesi ciltte morarmaya, kan damarlarının kırılmasına ve mikro yırtıklara neden olabilir." Hacamat aletlerinin kan dolaşımını iyileştirebileceğini, gerginliği azaltabileceğini ve kollajeni artırabileceğini belirten markalara rağmen Kung, bu iddiaları destekleyen hiçbir bilimsel kanıt olmadığını kaydetti. Kung , "Deri çukurluğu geçici olarak doku şişmesine neden olur, bu nedenle cildin daha dolgun görünmesini sağlar " dedi. Bununla birlikte, hacamatın neden olduğu emme "berelenmelere ve kan damarlarının kırılmasına da neden olabilir."



3. Kimyasal peelingler

Sosyal medyadaki yüzlerce videoda, AHA/BHA peeling iyi bir çözüm olarak görünüyor ancak Casey, "Tedavi edilen cilt durumu ve seçilen kimyasal soyma türü hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunmalıdır" dedi. "Akne için kimyasal peelingler, cilt gevşekliği için olanlardan farklı olan hiperpigmentasyon için olanlardan çok farklıdır." Ek olarak, bazı kimyasal peeling'lerin kullanımı, tipik cilt bakım ürününüz kadar kolay değildir.

4. Dermaplaning Ve Mikrodermabrazyon Aletleri

Dermaplaning, cildin üst katmanını tıraş etmek için jilet benzeri bir cihaz kullanır. Benzer şekilde, mikrodermabrazyon, üst tabakadaki ölü hücreleri fiziksel olarak pul pul dökmek için alüminyum oksit kristalleri kullanır. Yetenekli bir cilt bakımı uzmanı ile her iki prosedür de ince çizgilerin, donukluğun, hiperpigmentasyonun ve akne izlerinin görünümünü azaltabilir. Ancak ortalama bir tüketicinin elinde, sonuçlar mükemmelden daha az olabilir. “Cilt, yaşam tarzı ve hava koşullarına göre koşulları değiştirir. Sadece kuru cildiniz veya egzamanız olması değil” dedi. "Dolayısıyla, ciltteki değişiklikleri fark edememek ve potansiyel olarak yanlış ayarları kullanmak, cildin aşırı pul pul dökülmesine neden olabilir." Aşırı pul pul dökülmüş cilt kızarıklığa, tahrişe ve artan hassasiyete yol açabilir ve cilt bariyerine zarar verebilir. Ucuz ve kullanımı kolay dermaplanlayıcılar veya "yüz tıraş bıçakları" tüketicilere yüzdeki istenmeyen tüyleri almanın ve aynı zamanda peeling yapmanın bir yolu olarak pazarlansa da, dermaplanlama tipik tıraş kadar basit değildir.

5. Plazma ve Hyaluron Kalemleri

Hyaluron ve plazma kalemleri, müşterilere dermatolog ziyareti maliyetinden daha ucuza kendi cilt bakımı prosedürlerini gerçekleştirme özgürlüğü vaat ediyor. Bununla birlikte, riskler göz önüne alındığında, paranızı bir profesyonel görmeye harcamak daha iyidir.

“İğnesiz dolgu” cihazları olarak da bilinen Hyaluron kalemler, hyaluronik asidin cilde nüfuz etmesini sağlamak için yüksek basınçlı hava kullanır. Dolgu yaptırmak için daha az invaziv bir yöntem daha güvenli görünse de , riskler faydalardan çok daha fazladır.

Hsu, "Cildi çıkarabilecek kadar ısı üreten herhangi bir cihaz, düzgün kullanılmadığı takdirde cildi ciddi şekilde yaralayabilir veya kalıcı olarak pigmente edebilir" dedi. "Ayrıca, ciltteki herhangi bir lezyonu tedavi etmek için ısı kullanmaması gereken belirli cilt koşulları veya cilt tipleri vardır."



