Dilara Koçak'tan 'Bağışıklık Güçlendiren' pratik bir tarif...

Malzemeler

• 1/2 kırmızı elma

• 1 bardak yağlı süt

• 1 adet kırmızı erik

• 5-6 adet çilek

• 1 yemek kaşığı yulaf

• 1 çay kaşığı vanilya



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender’a atıp karıştırın. İyice sıvı hale gelen karışımı bardağa koyduktan sonra dilerseniz nane yaprağı ya da çilek dilimleriyle süsleyin.



Elma yüksek su içeriği ve lifli yapısı ile mükemmel bir meyvedir. Orta boy bir elmada 5 gr lif vardır ve yaklaşık yüzde 85’i sudur. Kabuğuyla yemeyi tercih edin. Uzun süreli tokluk için üzerine tarçın serpin ya da yanına 5-6 adet badem ekleyin.



