A’dan Z’ye güzellik için önce sağlıklı beslenmek şart!

Yazı: Gülru İncu

ALKALİ BESLENME

Yağlanmaya neden olan rafine edilmiş karbonhidratları ve asit içeren besinleri dengeleyen bu beslenme, vücudumuzdaki pH değerinin asit yönünü alkali yöne çevirmeyi ve bağışıklık sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

• LİMON

• GREYFURT

• MAYDANOZ

• SOĞAN

• KEREVİZ

• SARIMSAK

ANTİOKSİDANLAR

Hücrelere saldırarak yapılarını bozan ve hastalıklara neden olan moleküllere yani serbest radikallere karşı en güçlü silahımız cildi besleyen antioksidanlar. Taze meyve ve sebzeler cildi besliyor, enerji veriyor ve cildin lipit tabakasını canlandırıyor.

• BROKOLİ

• NAR

• DOMATES

• YABAN MERSİNİ

• ÇİLEK

• PORTAKAL

MAGNEZYUM

Sinir sisteminin aşırı duyarlılığını azaltarak dengeli çalışmasını destekliyor ve sakinleşmeye yardımcı oluyor. Kasları güçlendiriyor. C vitamini, sodyum, potasyum ve fosfor gibi vitamin ve minerallerin etkin şekilde kullanılmasını sağlıyor. Tırnakları güçlendiriyor.

• ISPANAK

• AVOKADO

• MISIR

• SOYA FASULYESİ

• BADEM

• BUĞDAY