Oyuncu, Aisha Kozmetik'in kurucusu, Aromaterapist ve estetisyen Ayşe Tolga'dan bitkisel temizleme sütü tarifi!

Malzemeler• 125 ml az yağlı yoğurt• 125 ml distile su veya lavanta hidrosolü• 10 damla lavanta yağı• 10 damla ıtır yağı• 5 damla tea tree yağıUygulanışıÖnce bir pamuğa bu temizleme sütünden dökerek cildinizi yumuşak hareketlerle silin. Bu karışımla cildinizi derinlemesine temizledikten sonra ılık suyla yıkayıp tonik ve nemlendirici uygulayın. Ardından birer dakika arayla sıcak ve soğuk kompres yapın. Günde birkaç defa bu işlemi tekrarlayın. Böylece kan dolaşımı hızlanarak cilt iyileşir. Son olarak yumuşak bir dokunuşla tea tree esansiyel yağı uygulayın.