Canlılık veren maskeler

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Dermatoloji Uzmanı Yrd . Doç. Dr. Melisa Eczacıbaşı'ndan, cilt tiplerine göre maske önerileri.

Normal ciltler için

2 kaşık salatalık suyu, 4 damla badem yağı, 1 yumurtayı karıştırıp yüzün göz kapağı hariç her yerine sürüp 20 dakika bekleyin. Daha fazla etki için salatalığı rendeleyip yüzde bekletebilirsiniz.

Yağlı ciltler için

1 yumurta beyazı ve bir tatlı kaşığı limon suyunu karıştırın ve cildinizde 20-30 dakika bekletin. İkinci alternatif olarak; 1 adet şeftali kabuğunu soyduktan sonra yumuşatıp içine 1 kaşık limon suyu ekleyin. Yüzünüze sürüp 20 dakika bekleyin.

Karma ciltler için

5 adet çilek, 1 yumurta beyazını iyice karıştırıp bütün yüzünüze sürüp bekleyin. 20 dakika sonra yıkayın.