Cilt tipine göre maskeler

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Ömür Tekeli'den, cilt tipinize göre yaşlanma etkilerini azaltan ev yapımı maske önerileri.

Kuru ciltler için

Cildiniz kuruysa bir kapta yumurta sarısı ve bir kaşık sütü karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürüp üzerini ince bir bezle örterek 15 dakika bekleyin. Ardından kağıt mendille silerek temizleyin. Sonra, önce ılık, sonra soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Yumurta sarısı cildi besler, süt nemlendirip sıkılaştırır. Kırışıklıklar için de soyulmuş bir elmayı ve üç kaşık kaymağı mikserle birkaç dakika çırpın. Karışımı cildinize yayıp temiz bir bezle yüzünüzü kapatın. 10 dakika sonra maskeyi silin ve yüzünüzü ılık suyla temizleyin. Bu cildinizi nemlendirir, elastikiyet verir, kırışıkları gizler.



Yağlı ciltler için

Yağlı ciltler için sıkılaştırıcı yüz maskesi isteyenler de 1 çorba kaşığı bal, 1 yumurta beyazı, 1 çay kaşığı gliserin ve 30 gram un ile harikalar yaratabilir. Küçük bir kapta bal, yumurta beyazı ve gliserini karıştırın. Karışım macun kıvamına gelinceye kadar un ekleyin. Maskeyi yüz ve boğazınıza uygulayın. 10 dakika bekleyip ılık suyla durulayın