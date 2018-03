Cranberry, nam-ı diğer turna yemişi... Bu özgün meyvenin dünyasında bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Yararları, nasıl tüketilmesi gerektiği ve zayıflama üzerine etkileri... Haydi birlikte keşfe çıkalım...

Cranberry nedir?

Kökeni Amerika'ya dayanan cranberry; çekirdeksiz, hafif ekşimsi tadı olan bir meyvedir. Türkiye'de yetiştiriciliği yeni yeni yapılmaya başlandığı için bu meyveye Türkçe isim bulmak da tam bir yılan hikayesi oldu. Kimileri kızılcık, kimileri ise yaban mersini diyor. Ama yetiştiriciliğini yapanlar ona bir isim bulmuşlar ve bizi bu dertten kurtarmışlar. Cranberry meyvesi onların deyimiyle turna yemişi olmuş. Bu meyve turnaların menüsünde baş köşede olduğu için bu isim konmuş olabilir.



Cranberry bitkisi nasıl yetişir?

Cranberry doğada kendi kendine yetişebilen, sulak arazileri seven bir meyve özelliği taşıyor. Ben bahçemde yetiştirmek istiyorum diyenler varsa onlara da müjdeli haberimiz var: Cranberry fidan olarak da satılıyor. Soğuğa aşırı dayanıklı bir meyve olduğu için de Türkiye'nin her bölgesinde yetişmemesi için hiçbir sebep yok. Fazla güneşi de sevmez... Gölgeli alanlarda güneşin teğet geçtiği noktalarda pek cömerttir meyve verme konusunda. Yani uzun lafın kısası sulak bir arazi yapısında tam güneşin alnında olmadan, hafif gölgelik alanlarda turna yemişi yetiştirilebilir. Buna en uygun doğal koşullar ise Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor. Çam ağacı gibi yeşilliğinden hiç taviz vermez, dört mevsim yemyeşil durur öylece. Yapraklarını dökmediği için estetik zevk anlamında her zaman hizmetinizde bulunmayı da ihmal etmiyor. Unutmadan söyleyelim, cranberry budanmaz.



Turna yemişi nasıl tüketilmeli?

Hem dalından kopardığınız gibi, hem de kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz. Kurutulmuş olarak satılanları kuru yemiş niyetine de yiyebilirsiniz. Ancak her zaman olduğu gibi yine en sağlıklı şekli yine doğal halidir. Yani kurutulmadan tüketilen hali... Zira kurutulmuş olarak satılanlar, insanların damak tadına hitap etsin diye şekerle tatlandırılıyor. Bundan dolayı yine hep olduğu gibi mümkün oldukça en doğal haline ulaşmak amacımız olmalı. Tabii doğal hali acı ve ekşi bir tada sahip olduğu için yemesi zor olabilir. Bunun için de salatalarda ve tatlılarınızı yaparken ekleyebilirsiniz. Ayrıca cranberry kompostosu da yapmayı tercih edebilirsiniz. Türkiye'de popülaritesi günden güne artmaya devam ettiği için yemek kültürümüze de etkisi aynı oranda artmaktadır.



Cranberry bitkisinin faydaları nelerdir?

Bilindiği gibi kırmızı renkli meyveler kansere karşı bir savaş hali içerisinde. Bundan dolayı bittabi cranberry de kansere karşı etkili bitler arasında gösteriliyor. İçeriğinde magnezyum, potasyum, A1 ve B1 vitamini, c vitamini, niasin ve daha birçok faydalı elemente sahip. Böylece birçok hastalığa karşı da direnç göstermemize yardımcı oluyor. Ağız içinde bakteri oluşmasını ve sonucunda iltihaplanmayı önlüyor. En yaygın olarak bilineni ise idrar yolları enfeksiyonunu engellediğidir.



Cranberry diyeti nedir?

Herhangi bir diyet programınıza adapte olabilir turna yemişi. Örneğin atıştırmalık olarak ara öğün ihtiyacınız var diyet programınızda. Siz de besin değeri yüksek ama kalorisi düşük bir yiyecek mi arıyorsunuz? Cranberry, o aradığınız şey olabilir. Turna yemişinin besin değeri yüksek olmasına karşın yağ oranı zaten yok denecek kadar az. Aynı zamanda lif oranı yüksek ve besleyici bir meyve. Ara öğün olarak kullanıldığında yüksek besin değerleri sunarken aynı zamanda da kilo almanızı engelleyecek güce sahip. Nasıl mı? Ondan bahsedelim biraz da...



Cranberry zayıflatır mı?

Lif oranının yüksek olmasından mütevellit; yendiğinde doygunluk hissi vermesi kaçınılmaz. Doygunluk hissi geldikten sonra da yüksek karbonhidratlı ve yağlı yemek yemenizi engelleyecek bu şirin meyve. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırdığını da göz önüne alırsak, yediklerinizi sindirmede de sizlere yardımcı olmaktan hiç gocunmuyor. Ancak tek başına zayıflatma mucizesi yok bu şirin meyvenin. Uygulamakta olduğunuz diyetlerde ara öğünlerde kullanabileceğiniz yegane meyve. Ara öğün olarak turna yemişi yediğinizde karnınızın açlığı bastırılmış olacağından, gidip karbonhidrat oranı yüksek, yağlı yiyecekler yiyemeyeceksiniz ve kilo almanızı engellemiş olacak bu ufak, kırmızı şey. Gün geçtikçe popülaritesi artmakta olan cranberry meyvesi kurutulmuş olarak marketlerde ve aktarlarda satılıyor.