Doğal gıdalarla güzelleşme formülleri

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Akneyi önlemek için ay çekirdeği, pürüzsüz bir cilt için bal kabağı, duru bir görünüm için çiğ pancar, cildinizi korumak için portakal kabuğu... İşte cilt dostu besinler ve faydaları...

Sonbahar ve kış aylarında cilt sağlığını korumak için bakım uygulamaları kadar beslenme düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Mevsim meyve ve sebzeleri ile doğadan gelen sağlık cildi pürüzsüz ve ışıltılı bir görünüme kavuşturabiliyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Dr. Dyt. Yonca Sevim, beslenme ve cilt sağlığı ilişkisi hakkında bilgi vererek şu önerilerde bulundu.



