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Doğal nemlendirici

Evde basitçe hazırlayabileceğiniz nemlendirici tarifi...
Malzemeler
1/2 avokado
1/4 bardak bal

Hazırlanışı
Tüm malzemeyi karıştırıp sürün, 10 dakika beklettikten sonra yumuşak ıslak bir havlu ile silin.
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