Doğal nemlendirici

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Evde basitçe hazırlayabileceğiniz nemlendirici tarifi...

Malzemeler

1/2 avokado

1/4 bardak bal



Hazırlanışı

Tüm malzemeyi karıştırıp sürün, 10 dakika beklettikten sonra yumuşak ıslak bir havlu ile silin.