Ebru Şallı'dan bal maskesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Cildiniz nemini kaybettiyse; donuk ve kuru bir görüntüsü varsa, bu maske tam size göre! Bal, avokado yağı ve E vitamini kapsülüyle, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu maske ile cildiniz kaybettiği nemi geri kazanacak.

Bal, cildi toksinlerden arındırmak, dinlendirmek ve nemlendirmek için kullanabileceğiniz mucize bir besin. Cildinizi korumak için bu mucize besinden siz de faydalanın...



MALZEMELER

• 1 yemek kaşığı çiçek balı

• 1 çay kaşığı avokado yağı

• 1 kapsül E vitamini



UYGULAMA

Bala avokado yağını ekleyin. E vitaminini de içine kırıp karıştırın. Temiz cildinize özellikle buhar sonrası uygulayın. 15 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın. Parlak nem oranı artmış canlı bir cilde sahip olacaksınız.