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Göz altı maskesi

Göz altlarınız için kivili maske tarifi.
Malzemeler:
• 1 adet kivi
• 4 damla avokado yağı

Uygulama:
Kiviyi rendeleyin. Avokado yağını ekleyip karıştırın. Göz altlarınıza uygulayıp 10 dakika bekleyin ve pamukla silin.
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