Güzelleştiren besinler

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Güzelleşmenin en kolay yolu bu yiyeceklerden geçiyor!

Saçlarınız, cildiniz, dişleriniz ve vücudunuz için ne yapıyorsunuz? Bu sorunun cevabı bol bol meyve ve sebze tüketiyorum değilse yanlış yoldasınız. Çünkü yedikleriniz sadece açlığınızı gidermeye yardımcı olmuyor, aynı zamanda güzelleşmenizi de sağlıyor.



Kırışıklıkları engelleyin

Somon balığının sağlık için ne kadar yararlı olduğunu hepimiz biliyoruz peki ya cilt için yararlı olduğunu biliyor musunuz? Uzmanlar haftada en az üç defa ızgara somon yemenin cildi güzelleştirdiğini belirtiyor. Somon balığı cilt elastikiyetini artırma özelliği bulunan bir tür karotenoid olan astaxanthin içeriyor. Bu içerik ise çizgilerin oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor.



Dokuz sayısını unutmayın

Uzmanlar yaşlanmaya karşı savaşmak için sebze ve meyve alımının artırılması gerektiğini belirtiyorlar. Hatta günde en az dokuz çeşit meyve ve sebze tüketilmesi öneriliyor. Bu imkansız demeyin? Gün içinde yoğurdun içerisine ekleyeceğiniz meyvelerle ara öğün yapabilir, çorbaların ya da salataların içerisine biraz brokoli atabilir veya benzeri tarifler oluşturarak size özel yemekler yaratabilirsiniz.



Esmer pirinç deyip geçmeyin

Sağlıklı bir dolaşım için gerekli olan B1 vitaminini içeren esmer pirincin bol bol tüketilmesi cilt sağlığını koruyor. Ayrıca esmer pirinç dolaşımı hızlandırdığı için cilt elastikiyetini artırıyor ve kırışıklıkların oluşmasını geciktiriyor.



Yaban mersini suyu için

Yaban mersini suyu vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı oluyor. Özellikle gözlerdeki şişkinliğin giderilmesinde de etkili olan yaban mersini suyunu bolca tüketmekte fayda var.



Kereviz sapı çiğneyin

Yemeklerden sonra çiğnenen kereviz sapı dişlerde kalan yemek artıklarını temizlemenin yanı sıra daha sağlıklı dişlere sahip olmanıza da yardımcı oluyor.



Bakır tüketin

Kaju, ceviz ve zeytin, bakır bakımından zengin olan besinler. Eğer saçlarınızın erken yaşta beyazlamasını istemiyorsanız bu gıdaları bolca tüketmeye dikkat etmelisiniz. Bakır, saça rengini veren melanin pigmentine sahip. Bu nedenle gün içinde bu gıdalardan birini mutlaka tüketin.

