Jelatin maskesi
• 2 çorba kaşığı süt
• 1 çorba kaşığı toz jelatin
Jelatinin erimesi için sütü biraz ısıtın. Soğuyunca maskeyi yüzünüze sürün ve 30 dakika bekleyin. Jelatini yüzünüzden soyarken siyah noktaların da gittiğini göreceksiniz.
Bal maskesi
• 1 çorba kaşığı bal
• 1 çorba kaşığı karbonat
• 1 çorba kaşığı şeker
• 1 çorba kaşığı su
Malzemeleri karıştırın. Bal, sadece doğal bir nemlendirici değil antibakteriyel özelliğiyle cilt tedavilerinde de kullanılan mucizevi bir yiyecek. Şeker ise cildinizde peeling etkisi yapacak.
Bal ve tarçın maskesi
• 1 çorba kaşığı tarçın
• 1 çorba kaşığı bal
İşte hızlı ve pratik bir maske. Hem siyah noktalarınızı temizleyecek hem de cildinizdeki sebum fazlasını alacak. Bal ve tarçını karıştırın ve yüzünüze uygulayın.