Sıkmadan ve cildinize zarar vermeden siyah noktalardan kurtulabilirsiniz. İşte bal, şeker, limon suyu, karbonat ve tarçınla yapabileceğiniz pratik ve etkili tedaviler.

Jelatin maskesi

• 2 çorba kaşığı süt

• 1 çorba kaşığı toz jelatin

Jelatinin erimesi için sütü biraz ısıtın. Soğuyunca maskeyi yüzünüze sürün ve 30 dakika bekleyin. Jelatini yüzünüzden soyarken siyah noktaların da gittiğini göreceksiniz.

Bal maskesi

• 1 çorba kaşığı bal

• 1 çorba kaşığı karbonat

• 1 çorba kaşığı şeker

• 1 çorba kaşığı su

Malzemeleri karıştırın. Bal, sadece doğal bir nemlendirici değil antibakteriyel özelliğiyle cilt tedavilerinde de kullanılan mucizevi bir yiyecek. Şeker ise cildinizde peeling etkisi yapacak.

Bal ve tarçın maskesi

• 1 çorba kaşığı tarçın

• 1 çorba kaşığı bal

İşte hızlı ve pratik bir maske. Hem siyah noktalarınızı temizleyecek hem de cildinizdeki sebum fazlasını alacak. Bal ve tarçını karıştırın ve yüzünüze uygulayın.