menu

close

menu

close

menu

close

Siyah noktalar için maske tarifleri

Sıkmadan ve cildinize zarar vermeden siyah noktalardan kurtulabilirsiniz. İşte bal, şeker, limon suyu, karbonat ve tarçınla yapabileceğiniz pratik ve etkili tedaviler.

Jelatin maskesi

• 2 çorba kaşığı süt

• 1 çorba kaşığı toz jelatin

Jelatinin erimesi için sütü biraz ısıtın. Soğuyunca maskeyi yüzünüze sürün ve 30 dakika bekleyin. Jelatini yüzünüzden soyarken siyah noktaların da gittiğini göreceksiniz.

Bal maskesi

• 1 çorba kaşığı bal

• 1 çorba kaşığı karbonat

• 1 çorba kaşığı şeker

• 1 çorba kaşığı su

Malzemeleri karıştırın. Bal, sadece doğal bir nemlendirici değil antibakteriyel özelliğiyle cilt tedavilerinde de kullanılan mucizevi bir yiyecek. Şeker ise cildinizde peeling etkisi yapacak.

Bal ve tarçın maskesi

• 1 çorba kaşığı tarçın

• 1 çorba kaşığı bal

İşte hızlı ve pratik bir maske. Hem siyah noktalarınızı temizleyecek hem de cildinizdeki sebum fazlasını alacak. Bal ve tarçını karıştırın ve yüzünüze uygulayın.

  Fotogaleri: Siyah noktalara çözümler
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler