Işıl ışıl bir cilt istiyorsanız

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Sirke yüzyıllardan beri Türk mutfağının vazgeçilmezi ancak aynı zamanda da ışıl ışıl bir cilde yardımcı oluyor

Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden Dermatoloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zahide Eriş, elma sirkesinin elmaların fermantasyon sürecinden geçirilmesiyle elde edildiğini ve bu süreçte enzimlerden zengin bir içerik kazandığını belirtti. Eriş, öncelikle uygulanacak elma sirkesinin kimyasal ve koruyucu madde içermemesi gerektiğini ve organik yetiştirilmiş elmalardan elde edilmiş olması gerektiğini belirtti.



Organik elma sirkesinin faydaları

- Doğal alfa hidroksi asitlerden zengindir

- Güneş lekeleri ve yaşa bağlı oluşan lekelerin azalmasına yardımcı olur

- Ölü derinin soyulmasına yardımcı olur

- Cildin doğal PH’ını dengeler

- Akne ve akne izlerini gidermeye yardımcı olur

- Açık gözeneklerin azalmasına yardımcı olur



Nasıl uygulanabilir?

- Tonik olarak kullanımda 1-2 yemek kaşığı organik elma sirkesi 1 lt. suya katılarak pamuk yardımıyla yüze sürülür. Akne ve lekeler için ise yarı yarıya sulandırılmış organik elma sirkesi pamuk yardımıyla yüze sürülür. Cildin yağlanmasını azaltır. Bu uygulamaları hassas ciltlere sahip olanlar 2 günde bir yapmalı ve alerjik reaksiyon gelişmesi durumunda hemen sonlandırmalıdırlar. Gündüz güneş koruyucu ihmal edilmemelidir.

- Ayaktaki nasır ve siğiller için kullanılabilir. Ayak 20 dk. kadar 1/3 oranında elma sirkesi içeren ılık suda bekletilir, sonra kurulanır. Organik elma sirkesiyle ıslatılmış gazlı bez, uygulama yapılacak kısma bandaj şeklinde sarılır ve gece boyu bekletilir. Sabah açılarak yıkanır. Uygulama yapıldıkça hasta bölge yumuşayarak kaybolur.

- Saçlı deride kepek varsa masaj yaparak uygulanıp 20 dk. sonra durulanması kepeği azaltmaya yardımcı olur.