Karma ciltler için doğal maskeler

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Hazırlanması kolay bu maskelerle pürüzsüz ve bakımlı bir cilde kavuşabilirsiniz...

Badem Maskesi

Malzemeler

50 gr soyulmuş bademi

10 gr yulaf un

10 gr portakal aroması

Bir miktar süt



Hazırlanışı

Bademleri iyice dövdükten sonra ılık su ilave ederek karışımın kaşıktan ayrılması zor olana kadar yoğurun. Bu karışıma yulaf unu ve portakal aromasını ekleyin ve bir buçuk saat bekletin. Dinlendirdiğiniz maskeye sütü ekleyin ve macun kıvamına gelinceye kadar iyice karıştın.



Kullanımı

Maskeyi yüzünüze sürüp yumuşak hareketlerle masaj yapın ve 30 dakika kadar bekletin. Ardından yüzünüzü bol ılık suyla yıkayın.



