Hazırlanması kolay bu maskelerle pürüzsüz ve bakımlı bir cilde kavuşabilirsiniz...
Badem Maskesi
Malzemeler
50 gr soyulmuş bademi
10 gr yulaf un
10 gr portakal aroması
Bir miktar süt
Hazırlanışı
Bademleri iyice dövdükten sonra ılık su ilave ederek karışımın kaşıktan ayrılması zor olana kadar yoğurun. Bu karışıma yulaf unu ve portakal aromasını ekleyin ve bir buçuk saat bekletin. Dinlendirdiğiniz maskeye sütü ekleyin ve macun kıvamına gelinceye kadar iyice karıştın.
Kullanımı
Maskeyi yüzünüze sürüp yumuşak hareketlerle masaj yapın ve 30 dakika kadar bekletin. Ardından yüzünüzü bol ılık suyla yıkayın.