Kirpiklerinizi güçlendirin!

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Dolgun kirpikler için evde hazırlayabileceğiniz maske tarifi…

1 bardak suyu kaynatın. 1 çay kas¸ığı Hint yağı ve 1 yemek kaşığından daha az kakao yağını ekleyip karıştırın. Kabı sıcak su dolu bir başka kabın ic¸ine yerleştirip ısıtın (benmari usulü). Krem gibi oluncaya kadar karışımı ısıtmaya devam edin. Karıs¸ımı soğutup 15 gün boyunca yatmadan önce gözlerinize kaçırmamaya dikkat ederek kirpiklerinize sürün. Sürme işlemini kirpik kökünden uca doğru uygulayın. Uygulamayı yaparken kulak çubuklarını kullanabilirsiniz veya hazır satılan rimel fırc¸asına benzer kuru fırçalardan yararlanabilirsiniz.