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Kuru ve Kırışık Ciltler İçin Maske

Suna Dumankaya'dan hazırlaması basit, etkisi güçlü bir tarif!
Malzemeler
1/2 avokado
1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri karıtırıp sürün, 20 dakika bekledikten sonra yıkayın.
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