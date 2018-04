Mat ve cansız ciltlere

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ebru Şallı'dan mat ve cansız görünen ciltler için 'Yeşil Çaylı Tonik' tarifi...

Cildinizin mat, yorgun ve cansız olmasından şikayetçiyseniz, yeşil çayla hazırlayabileceğiniz harika bir tonik tarifimiz var. Her gün taze olarak yeniden yapın ve cildinize uygulayın. Cildiniz her gün daha canlı, parlak ve tazelenmiş görünecek.



Yeşil çaylı tonik

Malzemeler

1 yemek kaşığı açık yeşil çay

1 çay kaşığı yasemin çayı

1/2 çay kaşığı limon yağı

1 fincan kaynamış su



Uygulanışı

Çayları karıştırarak demleyin. 5 dakika demlendikten sonra içine limon yağını ve dilerseniz çubuk tarçın ilave edin. Çayın soğumasını bekleyin. Bu çayla boynunuz, göz altlarınız ve dudaklarınız dahil cildinizi silin. Her gün kullanabilirsiniz. Her gün yeniden demleyip 24 saat içinde bu toniği kullanın. Kalanıyla ellerinizi yıkayın.