Mayonez-avokado kürü

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Nilüfer Pazvantoğlu'ndan saçlarınızı kendine getirecek bir öneri!

Malzemeler:

• Yarım kase mayonez

• Yarım kase ezilmiş avokado

• 1-2 çay kaşığı limon suyu (sadece saçlarınız yağlıysa ilave edin)

• 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (sadece saçlarınız kuru ise ilave edin)

Hazırlanışı: Biraz yağlı bir karışım elde edeceksiniz. Elinizdeki malzemeleri birbiriyle karıştırın. Daha sonra sıcak suyla ıslattığınız saçlarınıza ve saç derinize mayonezavokado karışımını yedirin. Saçlarınıza bir duş başlığı takarak 20 dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı her zaman yaptığınız gibi şampuanlayın. Eğer yağlı saçlara sahipseniz, karışıma 1-2 çay kaşığı limon suyu ilave edebilirsiniz. Saçlarınız kuru ise 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz.