Yapımı çok kolay olan bu yağı böcek sokmalarından burkulmalara kadar pek çok alanda kullanabilirsiniz.

Malzemeler: Mürver, yağ (zeytinyağı, tatlı badem ya da jojoba yağı kullanabilirsiniz)



Hazırlanışı: Küçük bir kavanozun yarısını saplarından temizlediğiniz taze mürver ile doldurun. Tercih ettiğiniz yağı üzerine dökün. Kavanozun ağzını kapatıp karanlık bir yere koyun ve her gün kavanozu sallayın. İki haftanın sonunda yağı bir tülbentten süzerek çiçeklerden ayrıştırın. Koyu renkli bir şişeye doldurup ağzını sıkıca kapatarak karanlık ve serin bir köşede saklayın. Üzerine tarihin ve isminin yer aldığı etiketi yapıştırmayı da unutmayın.

* EvBahçe dergisinden alınmıştır.





