Mutfağınızdaki malzemeler maskeye dönüşsün!

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Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken, dolaptaki malzemelerle yapabileceğiniz yaşlanma karşıtı bu maskeyi öneriyor.

Yaşlanma karşıtı maske

(Tüm ciltlere uygun)

•Cildi nemlendiren-temizleyen-sıkılaştıran-anti aging maske

• 2 çorba kaşığı ekmek mayası

• 1 fincan ekşitilmiş süt/yoğurt suyu

• 1-2 çorba kaşığı yulaf unu

• 1 çay kaşığı soya yağı

Hepsi krem kıvamında oluncaya kadar karıştırılır. Haftada iki gün tüm yüz, boyun ve dekolteye sürülür. 15-20 dakika beklenir. Bol suyla durulanır. Yeşil çay ile hazırlanmış solüsyonla/tonik cilt silinerek canlandırılır.