Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken, dolaptaki malzemelerle yapabileceğiniz yaşlanma karşıtı bu maskeyi öneriyor.
Yaşlanma karşıtı maske
(Tüm ciltlere uygun)
•Cildi nemlendiren-temizleyen-sıkılaştıran-anti aging maske
• 2 çorba kaşığı ekmek mayası
• 1 fincan ekşitilmiş süt/yoğurt suyu
• 1-2 çorba kaşığı yulaf unu
• 1 çay kaşığı soya yağı
Hepsi krem kıvamında oluncaya kadar karıştırılır. Haftada iki gün tüm yüz, boyun ve dekolteye sürülür. 15-20 dakika beklenir. Bol suyla durulanır. Yeşil çay ile hazırlanmış solüsyonla/tonik cilt silinerek canlandırılır.