Muzlu maskeler

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Yüzünüz yorgun ve solgun mu görünüyor? Potasyum açısından oldukça zengin olan muz ile kendinize sağlıklı maskeler hazırlayabilirsiniz.

Muz-Limon-Bal

Parlaklık veren bir maske mi arıyorsunuz? Bir adet muzu ezdikten sonra 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Yüzünüzü temizleyip kuruladıktan sonda bu karışımı yüzünüze kalın bir tabaka halinde uygulayın. 10-15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın ancak sabun kullanmayın. Cildinizin parlaklığına inanamayacaksınız.



Muz-Süt-Bal

Nemlendirici özelliği de taşıyan bir maske hazırlamak istiyorsanız bunu deneyin! Bir adet muzu büyük bir çatalla iyice ezin. İçine bir kaşık süt ile bir kaşık bal ekleyip karıştırın ve bu karışımı cildinize sürüp 15 dakika bekletin. Ardından ılık su ile yıkayıp kurulayın.



Muz-Yoğurt-Bal

Cildizin kuruysa bunu deneyin! Bir kap yoğurdun yarısını 1 yemek kaşığı bal ve dörtte bir muz ile iyice karıştırın. Bu karışımızı yüzünüze ve boynunuza sürüp, 10 dakika bekletin.