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Papatyalı temizleme sütü

Papatyalı bakım...
Malzemeler

1 kahve fincanı yağlı süt
2 çorba kaşığı sarı papatya

Uygulanışı
Malzemeleri karıştırıp kısık ateşte ısıtın. Bu ürünle cildinizi temizleyin.

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Türk kahvesi ile peeling

Her cilt tipinin küçük birkaç değişiklikle uygulayabileceği, kolay, ucuz ve her evde bulunan ürünlerden biri.
Malzemeler
1 yemek kaşığı Türk kahvesi
1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

Uygulanışı
Malzemeleri karıştırın. Haftada bir gün banyo öncesi ya da banyo esnasında yumuşak hareketlerle masaj yaparak göz çevresi hariç tüm yüze uygulayın.

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