Papatyalı bakım...

Malzemeler

1 kahve fincanı yağlı süt

2 çorba kaşığı sarı papatya



Uygulanışı

Malzemeleri karıştırıp kısık ateşte ısıtın. Bu ürünle cildinizi temizleyin.

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Türk kahvesi ile peeling

Her cilt tipinin küçük birkaç değişiklikle uygulayabileceği, kolay, ucuz ve her evde bulunan ürünlerden biri.

Malzemeler

1 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

Uygulanışı

Malzemeleri karıştırın. Haftada bir gün banyo öncesi ya da banyo esnasında yumuşak hareketlerle masaj yaparak göz çevresi hariç tüm yüze uygulayın.

