Saç bakımında biberiyenin etkisi

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Biberiye yağıyla saç derisine masaj yapmak kan dolaşımını arttırıyor, saç köklerini güçlendiriyor.

Biberiye yağını tek başına kullanabileceğiniz gibi zeytinyağı veya badem yağıyla karıştırarak da kullanabilirsiniz.



BAKIMLI SAÇLAR İÇİN

Bir kapta yarım çay bardağı biberiye yağını yarım su bardağı zeytinyağıyla karıştırın. Bir miktar su doldurduğunuz tencereye kaseyi yerleştirin ve kısık ateşte yağı biraz ılıtın. Daha sonra saç derinize 10-15 dakika, dairesel hareketlerle uygulayın. Masaj bittikten sonra duş bonesi takın ve yağı 15-20 dakika saçınızda bekletin. Daha sonra iyice durulayın.