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Selülite doğal reçete

Bu karışımla selülit savaşında galip gelebilirsiniz.
Malzemeler
• Yarım tatlı kaşığı susam yağı
• Yarım kahve kaşığı portakal yağı
• 4-5 damla biberiye yağı
• 4-5 damla kekik yağı

Hazırlanışı:
Tüm yağları karıştırın ve bu karışımı hafifçe ısıtarak, bölgesel kan akımını arttıracak şekilde 10-15 dakika sert masajla selülitli bölgeye uygulayın. Ardından strech film sararak 20
dakika bekleyin. Aktif egzersiz yapmak, sonucun başarısını artırabilir. Ayrıca deniz tuzu ile banyo yapmak da inceltici etkisi ile destek olabilir.
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