Ünlülerin doğal maske tarifleri

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Vakit ayırmakta zorlansak da hepimizin güzellik rutininde mutlaka bir-iki doğal tarif bulunuyor. Bu ay sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlere uyguladıkları doğal maskeleri sorduk. Limonlu göz maskesinden avokadolu dudak maskesine sizin de evde uygulayabileceğiniz güzellik reçeteleri burada...

Yazı: İlknur Kaşdemir/FormSante



Sema Öztürk

“Doğal ürünlerden hazırladığım çok sayıda maske tarifim var”

“Cilt bakımıma, en önemlisi kendime değer verdiğim için mutlaka doğal maskeler uyguluyorum. Yüzümün sıkılaşması için yumurta akını bir kaşık at kestanesi yağı ile karıştırıp 20 dakika yüzümde bekletiyorum. Diğer maskemi ise yaş maya ile bir tatlı kaşığı sütü karıştırıp, 15 dakika bekleterek hazırlıyorum. Bu iki maskeyi ayrı ayrı uyguluyorum. Nem maskesi olarak avokado ile bir C vitamini ampülünü karıştırıp 20 dakika cildimde bekletiyorum. Saçlarım için ise haftada bir saf argan yağı, susam yağı ve jojoba yağını karıştırıp iki saat saçlarımda bekletiyorum. Ayrıca haftada bir kuaförde saçlarıma vejetaryen nem maskesi uygulatıyorum. Cildime ayda iki kez de oksijen bakımı yaptırıyorum.”

