Yoğurtlu maskeler

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Yoğurtla hazırlanan cilt maskelerini sizin için derledik!

Bal ve yoğurt

Cildinize ferahlık ve canlılık vermek için bunu deneyin: 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Karışımı, dudak ve gözaltları hariç yüzünüze ve boynunuza sürün. 20 dakika kadar bekleyip, ılık suyla durulayın.



Limon suyu ve yoğurt

Yoğurt yaşlılık ve lekeler için oldukça etkilidir. Limon suyu ve yoğurt yardımı ile bir yüz maskesi hazırlayın ve yüzünüzde leke olan bölgelere uygulayın.



Zeytinyağı ve yoğurt

Zeytinyağı ile karıştırılan yoğurt, kırışıklıkları azaltır ve yaşlanma belirtilerini geciktirme de yardımcı olur. Bu maske cildinin erken yaşlanmasını önlemek isteyenler için ideal bir çözüm olacaktır.



Muzlu yoğurt

Yarım muz, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı balla hazırlayacağınız maske ile pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Muzu bir çatalla ezerek, yoğurt ve bal ekleyerek püre yapın. Tüm yüze sürerek 15 dakika bekleyin, soğuk su ile durulayın.