Düğün gününüz için 5 temel gelin güzelliği önerisi

İster bir cilt bakımı meraklısı olun, ister günde zar zor makyaj yapan biri olun... Büyük güne hazırlanırken gelinler güzelliklerine özel olarak dikkat göstermelidir. Gelinlerin çoğu yalnızca saç ve makyajları için stil bulmaya odaklansa da, tırnak bakımından cilt bakımına ve aradaki her şeye kadar herkesin alması gereken ek önlemleri vurgulamayı ihmal etmiş oluruz.

Bu nedenle, genellikle bir düğüne tam olarak hazırlanmak için atılan adımların çoğu göz önüne alındığında, tüm gelinlerin "Evet" demeye hazırlanırken bilmesi gereken beş temel güzellik ipucunu vurgulamanın yararlı olabileceğini düşündük. Planlama sürecinde nerede olursanız olun, koridorda yürürken en iyi şekilde görünmenizi ve hissetmenizi sağlamak için bu yararlı ve uzman onaylı önerileri uyguladığınızdan emin olun.

DÜĞÜN GÜNÜ İÇİN 5 TEMEL GELİN GÜZELLİĞİ ÖNERİSİ

CİLT BAKIM İPUÇLARI

Cildinizi boş bir tuval olarak düşünün. Herhangi bir makyaj yapmadan önce, tuvalinizin (veya yüzünüzün) temiz, hazır ve büyük gün için giymeyi planladığınız ürünleri tutmaya hazır olduğundan emin olmanız önemlidir. Dahası, söz konusu düğün günü cilt bakımı hazırlığı olduğunda hidrasyon çok önemlidir. Bu nedenle yüzünüzün esnek ve yoğun bir şekilde nemlendirildiğinden (ve SPF ile korunduğundan) emin olmak, gelin güzellik kontrol listenizin ilk adımı olmalıdır.

Genel olarak, cilt bakım rutininize evliliklerinizden en az bir yıl önce başlamak en iyisidir, böylece cildinizin kullanmak isteyebileceğiniz yeni ürünlere alışması için bolca zamanı olur. Bir yıllık işaret, sedef hastalığı, rosacea veya akne gibi olabilecek herhangi bir cilt sorununu tedavi etmek için bir dermatoloğu ziyaret etmek için en iyi zamandır. Enjektabl veya kimyasal peeling ile ilgilenen gelinler için, beklenmedik bir alerjik reaksiyon yaşamanız ihtimaline karşı, bunları düğünden en geç altı ay önce yaptırdığınızdan emin olun.

SAÇ BAKIMI İPUÇLARI

Düğün günü saçınızı hazırlamaya gelince, her şeyden önce profesyonel bir stilistle denemenizi yaptıktan sonra saçınızı boyamayın veya önemli ölçüde kesmeyin. Prova, o gün için bir strateji oluşturmak içindir ve bir plan oluşturulduktan sonra saçınızın görünüşünü tamamen değiştirirseniz, ilk başta istediğinizden farklı bir düğün günü sonucu elde edebilirsiniz. Yine de, denemenizden sonra saçınızı değiştirmek zorunda kalırsanız, mümkün olan en kısa sürede kuaförünüze haber verdiğinizden emin olun.

TIRNAK BAKIMI İPUÇLARI

Çoğu gelin, tırnak randevularını düğünden çok önce yamış olsa da, birçoğu genellikle önemli bir ilk adımı unutur: tırnak provası. Zorunlu olmamakla birlikte, "Evet" demeden önce istediğiniz tırnak tasarımını test etmek her zaman iyi bir fikirdir. Ayrıca tırnaklarınızı ve tırnak etlerinizi her gün (düğünden en az bir yıl önce) yağlamayı unutmamalısınız ki bu da tırnaklarda çatlama ve tırnak etlerinin kuruması ihtimalini ortadan kaldırır. Bunun dışında ellerinizi düğüne çok yakınken temizlik yapmaktan ve sert hareketlerden kaçının, böylece ojenizin kırılmasına, daha da kötüsü tırnağınızın kırılmasına neden olmazsınız.

MAKYAJ İPUÇLARI

Tüm makyaj ürünleri eşit şekilde oluşturulmaz. Bazıları kuru ciltler için hyaluronik asit ve seramidler gibi bileşenler içerirken, diğer ürünler özellikle yağlı ciltlerle savaşmak için üretilmiştir. Teninize uyan ve cilt tipinize uyan makyajı bulmak önemlidir.

Kuru cilde sahip gelinler için, makyaj yaparken (düğün fotoğraflarında görülebilen) herhangi bir pullanmayı önlemek için nemlendirici bir astar kullandığınızdan emin olun. Yağlı cilde mi sahipsiniz? Gün boyunca parlak ve yağsız bir cilt sağlamak için fondöteninizin altına matlaştırıcı bir serum veya parlama önleyici astar kullanın.

Başka bir makyaj ipucu: Ünlü makyaj sanatçısı ve Neen make up'ın kurucusu Jeanine Lobell, büyük gün için ilham kaynağı ararken, "Modaya uygun değil, klasik bir görünüm tercih edin, çünkü fotoğraflarınızı yıllarca seveceksiniz. Sanırım zamansızlık anahtardır. Ayrıca büyük günden önce prova yapmanızı tavsiye ederim ve iyi göründüğünü bildiğiniz bir fondöten, kapatıcı ve pudra kombinasyonunuz varsa, o gün için varsa makyözünüze gösterin."

SON DAKİKA GÜZELLİK İPUÇLARI

Gerçek düğün gününde, tüm gelinlerin bilmesi gereken birkaç son dakika ve kolay makyaj hilesi vardır. Yeni başlayanlar için, "Fondoteninizi ışıltılı tutun ama fotoğraflar için çok parlak olamayacak şekilde. Vurgulayıcıyı elmacık kemiklerinde, köprüde ve burnun ucunda çok stratejik kullanın" diyor Lobell.

Fotoğraflarda yağlı görünebilecek alnına veya diğer bölgelere fosforlu kalem kullanmaktan kaçının.

Kaşlarınızla ilgili olarak, "iki renk kullanın: daha fazla kaşınızın olduğu yerler için daha açık ton ve doldurmak istediğiniz yer için biraz daha koyu ton. Kaşlarınızın kenarlarını pudralayın, böylece yüzünüzden kaymasınlar ve daha doğal görünsünler.