Esmerlere hangi saç renkleri yakışır? İşte esmerler için öneriler

Esmerler hangi saç rengini tercih etmeli? Hangi tonlar esmerler için daha idealdir? Gelin 2023 yılında siz esmer tenliler için öne çıkan saç rengi önerilerine birlikte göz atalım...

Esmerler için genelde saç renklerini tutturmak veya saç kesimini ayarlamak zor olabilir fakat doğru hamlelerle doğru saç renkleri ve modelleri ile çekiciliğinizi artırabilir ve saçlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Esmerler için 2023 saç modelleri sizler için derledik. Eğer esmerseniz ve size hangi tonlar veya modellerin uygun olduğunu merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

ESMERLERE SAÇ RENGİ ÖNERİLERİ

KOYU KUMRAL SAÇ RENGİ

Esmerlere en yakışan renklerin başında koyu kumral tonları gelir özellikle uzun ve parlak saçlarınız varsa koyu kumral tonlarıyla parlak saçlarını tamamlayabilir ve ünlü Hollywood yıldızları gibi parlayabilirsiniz.

KIZIL TONLARI

Esmer tenlilere bir diğer yakışan renkler arasında kızıl tonları var. Kızıl tonlarını her saç modeliyle uyumayabilir hatta kısa kesimlerle de tamamlayabilirsiniz. Esmerliğinize hava katarken alışagelmiş tonlardan da kurtulacaksınız.

KARAMEL KAHVE TONLARI

Eğer saçlarınızı hafif sarıya döndürmek istiyorsanız fakat ten renginizden emin olamıyorsanız öncelikle koyu saçlarınızın arasına sarılar ve karamel tonları attırabilir ve sizde nasıl duracağını görebilirsiniz. Siyah saçlarınıza karamel tonları çok yakışacaktır. Ayrıca esmer olduğunuz için sıcak tonlarda renkler attırmak hem daha doğal duracak hem de göze çok çarpamayacaktır. Katlı bir kesim ile saçlarınızı karamel tonlarıyla bütünleyebilirsiniz.

KAHVERENGİ

Eğer esmer bir ten renginiz varsa ve yüz hatlarınızı daha fazla ortaya çıkarmak istiyorsanız o zaman kesinlikle kahve tonlarına kaymanızı önerebiliriz. Ayrıca renkli gözlerini ortaya çıkarırken yüzünüze yumuşak bir sıcak hava katacaktır.

ÖRGÜLER

Esmerseniz ve farklı tarzda saç modelleri arıyorsanız örgü modelleri tam sizlere göre. Bu senenin trendi olan örgü saç modelleri uzun saçlara küçük bir dokunuş gibi görünse de çok farklı hava katacaktır.

OMBRE

Eğer esmerim bana ombre gitmez diyorsanız bu fikri tekrar bir düşünün. Soğuk alt tonlu saçınızın ucuna yapacağınız sarı ombreler teninize, saç renginize çok yakışabilir. Ayrıca ten renginizi de olduğundan daha açık renkte gösterir.

İLGİLİ İÇERİKLER