Artık yeni nesil ürünler ve uygulama teknikleriyle yaşlanmayı doğal bir şekilde geciktirmek mümkün hale geldi.





Her sene Monaco’da düzenlenen dünyanın en büyük medikal estetik kongresi AMWC’de bu sene, “kişiye özel estetik kodların hazırlanması gerektiği” gündemdeydi. Dalında mentor isimler tarafından ise doğru uygulama yapılan hastaların tüm mimiklerinin korunacağının altı çizildi.Bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Estetik&Anti-Aging İlaçları Dünya Kongresi (AMWC)’ne katılan Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, estetik alanındaki en yeni trendleri Türkiye’ye taşıdı. Mamak’a göre Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC)’in bu yılki sloganı, “Let Your Patients Faces Say It All-Bırakın Hastaların Yüzü Her Şeyi Söylesin” oldu. Özellikle son zamanlarda yaşlanma anatomisinin çok daha net bir şekilde anlaşılır hale gelmesi, 3 boyutlu gençleşmenin önemini gösteriyor.Önceleri yaşlanma dendiğinde akla cildin sarkması ve kırışması gelirdi. Ancak detaylı araştırmalar, özellikle kadavra çalışmaları, her yaşta ciltte, yağ dokusunda ve kemik dokusundaki değişikliklerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu nedenle gençleştirme işlemlerinde özellikle anatomik yapıyı desteklemek ve tüm dokulardaki yaşlanma göz önüne alınarak, bilim insanları tarafından farklı uygulamalar ve teknikler geliştirildi.Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak’a göre üç boyutlu gençlik elde etmek için tüm dokuların desteklenmesi gerekiyor. Sadece kırışıklıkları düzeltmek, alın ve göz çevresini son derece iyi gösterirken, ağız çevresindeki çökme veya gözaltlarındaki çukurluğun giderilmesini sağlamıyor; tam tersi tezatlık oluşturarak daha da görünür hale gelmesine neden oluyor. Bu nedenle botoks, hyalüronik asit dolguları, prp, fibroblast veya somon DNA aşısı gibi birçok kişi tarafından bilinen uygulamaların nerdeyse hepsini kişiye özel olarak ve özel katmanlara, farklı oranlarda uygulamak gerekiyor. Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, artık tüm dünya ve bu alandaki en iyi isimlerin aynı noktada birleştiğini söylüyor.Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, botoksun başarısının çevrenizin size, “’botoks mu yaptırdın?’ ya da ‘dolgu mu yaptırdın?’” yerine “bu aralar çok iyi görünüyorsun” demesiyle anlaşıldığının altını çiziyor.Kişiye özel estetik kodları şöyle belirleniyor. Örneğin, gözü miyop olanlar göz çevresinden daha fazla yaşlanırken, dişlek olanlar ağız çevresinden, bilgisayar başından sürekli çalışanlar boyun çevresinden, dışarda çalışanlar ise cilt yüzeyinden daha çabuk yaşlanıyorlar. İki milimetre kemik erimesi yüzümüzden 230 cc, yani ortalama 1 bardak su kadar doku kaybına neden oluyor. Bu nedenle menopoz ve kemik erimesi var ise kişinin estetik kodları, kemik tabanına ve kemik kaybına göre hazırlanıyor. Kişiye özel estetik kodlarını belirlemek; yüz anatomisine hakim olmayı ve estetik medikal uygulamalarda deneyimli olmayı gerektiriyor. Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, herkesi estetik kodlarını birlikte belirlemeye davet ediyor.