30’lara ilk estetik

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Yaşlanmanın ilk sinyallerinin verildiği yaşlar 30’ların ortaları…

Problem: Orta yüz deformasyonu Çözüm: Yağ enjeksiyonu

30’lu yaşların ilk yarısından sonra yüzün alt ve üst düz bölgesinde genellikle yer çekimine bağlı bir düşme ve hacim kaybı meydana geliyor diyor Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel. Üst yüz bölgesindeki çözüm yolunun genellikle botoks olduğunu ekliyor. Fakat problem orta yüzde yaşanıyorsa burada yağ enjeksiyonu devreye giriyor. “Yağ enjeksiyonu, orta yüzde oluşan hataları yok etmeye yardımcı oluyor. Kişinin elmacık kemiklerinin çıkık olması her zaman daha hoş bir görüntü yaratır. Yapısal olarak bazı insanların orta yüzü basık olur. Yaşla birlikte yanak kısmındaki yağ paketi hem aşağıya düşer hem de küçülür. Bu bölgeler için çözüm olarak yağ enjeksiyonunu öneriyoruz. Uygulama vücudun yağlı bölgelerinden alınan yağ ile gerçekleşiyor. Özel enjektelerle yağ alınıyor, işleniyor ve yüzün gerekli bölgelerine enjekte ediliyor. İşlem lokal olarak yapılıyor.



