Yaşlanmanın ilk sinyallerinin verildiği yaşlar 30’ların ortaları…
Problem: Orta yüz
deformasyonu
Çözüm: Yağ
enjeksiyonu
30’lu yaşların ilk yarısından sonra
yüzün alt ve üst düz bölgesinde
genellikle yer çekimine bağlı bir
düşme ve hacim kaybı meydana
geliyor diyor Estetik ve Plastik Cerrahi
Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel. Üst
yüz bölgesindeki çözüm yolunun
genellikle botoks olduğunu
ekliyor. Fakat problem orta yüzde
yaşanıyorsa burada yağ enjeksiyonu
devreye giriyor. “Yağ enjeksiyonu,
orta yüzde oluşan hataları yok
etmeye yardımcı oluyor. Kişinin
elmacık kemiklerinin çıkık olması her
zaman daha hoş bir görüntü yaratır.
Yapısal olarak bazı insanların orta
yüzü basık olur. Yaşla birlikte yanak
kısmındaki yağ paketi hem aşağıya
düşer hem de küçülür. Bu bölgeler
için çözüm olarak yağ enjeksiyonunu
öneriyoruz. Uygulama vücudun
yağlı bölgelerinden alınan yağ ile
gerçekleşiyor. Özel enjektelerle yağ
alınıyor, işleniyor ve yüzün gerekli
bölgelerine enjekte ediliyor. İşlem
lokal olarak yapılıyor.