Ameliyatsız burun estetiği

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Yeni uygulamalar sayesinde hoşlanmadığınız görüntülerden kurtulabilirsiniz.

Burun, kimilerinde güçlü bir karakterin simgesi, kimilerinde vazgeçilmez bir güzellik unsuru, kimilerinde ise yüz estetiğini bozan bir problem… Kemerli, düşmüş veya çökmüş, ince veya kalın olarak karşımıza çıkan burun tipleri çeşitli görsel problemlere sebep olabiliyor. Son dönemde oldukça dikkat çeken bir yöntem olan ‘dolguyla burun estetiği’ burun ameliyatlarına alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Yöntemi kullanan Dermamed Medikal Estetik Merkezi’nden Dr. Levent Türbedar, ameliyat olmaya korkanlar, maddi imkanları elvermeyenler, yaşı henüz tutmayanlar veya 1-2 defa ameliyat olup istediği görüntüye kavuşamayanlar için bu yöntemi önerdiğini belirtiyor.

“Teknoloji bize öyle özel bir dolgu malzemesi sundu ki, insan vücudunda birçok yerde rahatça kullanabiliyoruz. Dolgu maddesini burun cildi altına enjeksiyon yaparak

artık burun şekli sorunlarını 10 dakika gibi bir süre içinde çözebiliyoruz. Bu işlemi yaparken burun kemiği ve burun kıkırdağına hiç dokunmayıp, sadece cilde hacim verip doldurarak şekillendiriyoruz. Burunda tamamen zararsız olan geçici dolgu maddelerini tercih ediyoruz. Bu tip dolguların etkilerinin bir sene kadar sürdüğü biliniyor ancak hareketsiz bir yer olan burun bölgesinde bu süre 1.5-2 seneye kadar sürebiliyor, gerekirse aralarda takviye yapma imkanı da var. Son yılların yüksek teknoloji eseri ‘Hyalurunik Asid’ dolgu malzemeleri, tamamen insan vücuduyla aynı formülasyonda üretilen, yan etki riski bir hayli düşük, eğer uygulama bir bölgeye fazla geldiyse eritilebilmesi mümkün olan, yüz ve burnu heykeltıraş gibi şekillendirebildiğimiz maddeler. Kalsiyum Hidroksi Apatit adlı madde de burunda kullanılabilen diğer geçici ve emniyetli bir dolgu maddesi. Doğru seçilmiş vakalarda, doğru müdahale yapıldığında başarılı sonuçlar alınabiliyor. Bu tür dolgu uygulamalarında birtakım özel tekniklere ihtiyaç duyulduğundan; eğitimli, tecrübeli eller tarafından yapılmasının şart olduğunu bilmek gerekiyor.”