Lipofilling nedir?
Liposuction ile alınan yağ
dokusunun doku içine
ve doku altına verilmesi
işlemi. Son yıllarda
sıklıkla uygulanan bir yöntem. Bu
yöntemle vücut şekillendirme, kalça
dolgunlaştırma, popo ve çevresinin
biçimlendirilmesi mümkün.
Liposuction ile de şekillendirme
yapılmıyor mu?
Sadece yağ alınmasıyla da vücut
şekillendiriliyor. Ancak alınan yağlar
işlemden geçirilip lipofilling işlemi
yapıldığında vücuttaki bazı çukurların
doldurulması mümkün olabiliyor.
Özellikle popodaki basıklık ve düzlük yağ
enjeksiyonu ile giderilebiliyor.