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Dik, biçimli kalçalar ve uzun bacaklar…

Lipofilling nedir?

Liposuction ile alınan yağ dokusunun doku içine ve doku altına verilmesi işlemi. Son yıllarda sıklıkla uygulanan bir yöntem. Bu yöntemle vücut şekillendirme, kalça dolgunlaştırma, popo ve çevresinin biçimlendirilmesi mümkün.



Liposuction ile de şekillendirme yapılmıyor mu?

Sadece yağ alınmasıyla da vücut şekillendiriliyor. Ancak alınan yağlar işlemden geçirilip lipofilling işlemi yapıldığında vücuttaki bazı çukurların doldurulması mümkün olabiliyor. Özellikle popodaki basıklık ve düzlük yağ enjeksiyonu ile giderilebiliyor.



