Bacak güzeli

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Yaz geldi, mini mini etekler, kısacık şortlar saklandıkları yerden çıktı.

Estetik açıdan bacaklarda en sık görülen rahatsızlıklar neler?

Hamilelik, dengesiz beslenme, bol karbonhidrat ve şekerli gıda tüketimi, kilo alıp verme ve hareketsizlik nedeniyle bacaklarda sıklıkla selülit oluşumu, kılcal damar, varisler gibi problemler gözleniyor. Bunlar da özellikle yaz aylarında bizi rahatsız ediyor.



Selülit neden oluşuyor?

Hareketsiz bir hayat, bacak güzelliğinin düşmanı. Ayrıca hormonal yapı nedeniyle de selülitler oluşabiliyor. Biz kadınlarda selülit, bacak ve basen bölgelerinde daha sık görülüyor.



Nasıl önlem almalıyız?

Kesinlikle düzenli spor yapılması gerekiyor. Eğer spora başlar, bırakır, daha sonra yeniden başlarsanız kötü sonuçlar oluşabilir. Bu şekilde düzensiz yapılan egzersizler, selülitleri yoğunlaştırıyor ve gevşekliği artırıyor. Çünkü selülit, cildin bozuk olmasından, cilt altı bağ dokusunun ve ligamentlerin gevşek olmasından ya da aşırı ve düzensiz biriken yağ septalarından kaynaklanıyor. Yağ dokusunda veya aralardaki fibröz yapıdaki bozuklukları düzeltmek daha kolay oluyor. Ama cilt ve cilt altı yapısı gevşekse, sıkılaştırma daha uzun süren bir çalışma gerektiriyor.



