Yaz geldi, mini mini etekler, kısacık şortlar saklandıkları yerden çıktı.
Estetik açıdan bacaklarda en sık
görülen rahatsızlıklar neler?
Hamilelik, dengesiz beslenme,
bol karbonhidrat ve şekerli gıda
tüketimi, kilo alıp verme ve
hareketsizlik nedeniyle bacaklarda sıklıkla
selülit oluşumu, kılcal damar, varisler gibi
problemler gözleniyor. Bunlar da özellikle
yaz aylarında bizi rahatsız ediyor.
Selülit neden oluşuyor?
Hareketsiz bir hayat, bacak güzelliğinin
düşmanı. Ayrıca hormonal yapı nedeniyle
de selülitler oluşabiliyor. Biz kadınlarda
selülit, bacak ve basen bölgelerinde daha sık
görülüyor.
Nasıl önlem almalıyız?
Kesinlikle düzenli spor yapılması gerekiyor.
Eğer spora başlar, bırakır, daha sonra
yeniden başlarsanız kötü sonuçlar
oluşabilir. Bu şekilde düzensiz yapılan
egzersizler, selülitleri yoğunlaştırıyor ve
gevşekliği artırıyor. Çünkü selülit, cildin
bozuk olmasından, cilt altı bağ dokusunun
ve ligamentlerin gevşek olmasından ya da
aşırı ve düzensiz biriken yağ septalarından
kaynaklanıyor. Yağ dokusunda veya
aralardaki fibröz yapıdaki bozuklukları
düzeltmek daha kolay oluyor. Ama cilt ve
cilt altı yapısı gevşekse, sıkılaştırma daha
uzun süren bir çalışma gerektiriyor.